Планируется лишить латвийского гражданства Ильяса Махамаева, объявленного в международный розыск за ведение войны на стороне России, сообщает программа LTV De facto со ссылкой на заявление министра внутренних дел Рихардa Козловскисa.

Имя Махамаева когда-то появлялось в латвийских СМИ в связи с созданием в Мадоне международной школы телохранителей. В материалах, обнародованных международным хакерским объединением "Anonymous", появились подозрения в его связи с бойцами террористической группировки "Исламское государство", - отмечает программа.

В Службе государственной безопасности подтверждают, что Махамаев уже попал в поле зрения службы из-за возможных связей с радикальными мусульманами, а также то, что в настоящее время мужчина находится в международном розыске.

По данным программы, у Махамаева раньше было другое имя - Янис Подзиньш. По имеющейся информации, имя он сменил еще находясь в Латвии. Подзиньш когда-то служил в Национальных вооруженных силах, но ушел в отставку после самовольного ухода со службы. Затем он несколько лет жил за границей, а в конце 2015 года ему пришла в голову идея открыть в Мадонском крае международную школу телохранителей.

С 2020 года Ильяс Махамаев воюет на Донбассе на стороне России. Против него возбуждено уголовное дело за незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, направленном против территориальной целостности или политической независимости страны, что карается лишением свободы на срок до десяти лет. При этом Махамаеву не предъявлено обвинение, поскольку он находится в розыске, поясняет программа.

За последние полтора года Махамаева не видели в социальных сетях и на российских каналах. Поэтому нет информации, жив ли он вообще. По словам прокурора Специально уполномоченного управления прокуроров Генпрокуратуры Салвиса Скайстайса, в Украину направлен запрос о правовой помощи в связи с начатым в Латвии уголовным преследованием с целью получения дополнительных доказательств.

СГБ завершило расследование по десяти уголовным делам за активное участие в конфликтах за пределами Латвии, передав материалы в прокуратуру и возбудив уголовное преследование против 13 человек. Из этих уголовных дел два были возбуждены после февраля 2022-го. В материалах СГБ на данный момент больше нет уголовных производств за "возможное незаконное участие в боевых действиях в Украине".

По информации прокуратуры, шесть уголовных дел направлены в суд, два закрыты на стадии следствия, а еще несколько дел были приостановлены.

На этой неделе стало известно, что гражданина Литвы Кястутиса Квиеткуса, воюющего в Украине в рядах российской армии, лишили литовского гражданства. Чиновник, отвечающий за миграцию, отметил, что международное право запрещает лишать человека гражданства, если оно является единственным гражданством человека, но предусматривает исключения в отношении нелояльности к стране.

Министр внутренних дел Латвии Козловскис заявил, что Латвия могла бы поступить аналогичным образом: "Нам просто нужны доказательства того, что этот человек является гражданином России, тогда решение будет принято в ближайшее время".

Как отмечает программа, на данный момент любое сотрудничество между Латвией и Россией в сфере уголовного права прекращено.

19 февраля 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом.

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