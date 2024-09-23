Рижское муниципальное предприятие SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) готово начать отопительный сезон, сообщила агентству LETA представитель компании Инита Кабанова.

NP начнет подключать отопление в зданиях, когда установится стабильно прохладная погода, при которой в течение как минимум трех суток температура воздуха на улице не будет превышать +14 градусов, и ожидается, что в последующие три дня погода будет такой же или холоднее.

Технически проверены и подготовлены 2700 тепловых узлов, что составляет 99% от всех зданий, находящихся под управлением RNP. Оставшиеся узлы планируется проверить в ближайшие дни.

Когда установятся подходящие погодные условия, отопление во всех зданиях RNP планируется подключить в течение трех дней. Конкретную дату для каждого дома можно будет узнать через индивидуальное уведомление на портале клиентов RNP "e-parvaldnieks.lv" или через мобильное приложение.

Позже отопление будет подключено в реновированных домах, которые сохраняют тепло дольше, поэтому в целом отопительный сезон в таких домах короче, и затраты на отопление для жильцов ниже.

Собственники квартир могут договориться о более раннем или позднем подключении отопления для своего дома. Поскольку обычно жильцы хотят принимать такие решения быстро, реагируя на текущую ситуацию, у них не будет времени на проведение официальной процедуры принятия коллективного решения, которая занимает минимум две недели. Поэтому важно ещё до начала отопительного сезона назначить уполномоченного представителя дома, которому доверено право от имени жильцов выбирать дату подключения отопления.

Во всех домах, управляемых RNP, установлены современные автоматические тепловые узлы, поэтому в теплые осенние дни, когда температура на улице превышает +12 градусов, отопление будет автоматически отключаться.

RNP — предприятие, полностью принадлежащее Рижской думе. В управлении предприятия находится более 3800 жилых домов и строений общей площадью более 7,5 миллионов квадратных метров.

В 2023 году оборот компании достиг 74,22 миллиона евро, прибыль составила 5,05 миллиона евро.

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