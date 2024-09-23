Одиночество в наши дни становится все более актуальной проблемой, чему особенно подвержена молодежь — ведь социальные сети никогда не заменят реального общения, заявила в эфире Latvijas Radio психолог и специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Агнесе Орупе, цитирует LSM+.

О проблеме одиночества чаще принято говорить в контексте взрослых и пожилых людей, но сейчас с этим все чаще сталкиваются именно молодые люди. "Исследования показывают, что подростки, которые активно общаются в социальных сетях, таких как YouTube и TikTok, ощущают себя более одинокими, чем те, кто встречается с друзьями вживую — на тренировках, в школе, среди сверстников", - отметила Орупе.

Хотя молодежь активна в соцсетях, это не отменяет чувства одиночества в реальной жизни. "Наши дети испытывают чувство одиночества. И тенденция, к которой мы идем за счет технологий, вызывает у меня некоторое беспокойство. Очевидно, что у технологий есть свои плюсы, но факт в том, что одиночество становится все большей проблемой. Я это вижу и в своей клинической практике", - подчеркнула Орупе.

Живое общение является ценностью и необходимостью даже в наши дни, говорит психолог. Каждый нуждается в другом человеке — и никакие современные технологии, насколько бы они ни были приближены к реальному общению, этого не заменят.

Человечество на протяжении всего своего существования общалось вживую, и, по словам Орупе, взаимодействие через технологии, если смотреть на вопрос в этом контексте, является чем-то абсолютно новым. Возможно, с эмоциональной точки зрения люди к этому полностью еще не адаптировались.

Новыми являются и технологии искусственного интеллекта, которые на данный момент стремительно развиваются и уже сейчас способны к общению, хорошо имитируя человеческие эмоции. Орупе рассказала, что тестировала один из хорошо известных инструментов искусственного интеллекта.

"Я рассказывала о своих проблемах в отношениях и говорила, что чувствую себя ужасно, и ChatGPT проявил ко мне огромное сочувствие и поддержку. Он сказал, что в жизни такое бывает, и что ему жаль, что мне приходится это переживать. Фактически он произнес все слова, которые я хотела услышать", - поделилась специалист.

Искусственный интеллект предложил психологу и обсудить проблемы более подробно, а также провести анализ чувств и эмоций. И было бы довольно сложно найти человека, который бы без предварительных знаний мог бы настолько точно и правильно среагировать, признала психолог, добавив, что она чувствует, что в будущем ее профессия может столкнуться с определенной конкуренцией.

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