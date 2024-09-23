Владельцам расположенного в центре Риги на улице Александра чака обветшалого здания поручено устранить возможную угрозу для жителей, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Напомним, 4 сентября по этому адресу прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, но вскоре покинули место происшествия. Пострадавших в результате происшествия не было.

С фасада здания упал большой кусок штукатурки. После того, как строительный инспектор Департамента городского развития Рижского муниципалитета осмотрел объект, владельцам здания было поручено огородить опасную, не отреставрированную сторону фасада здания, чтобы предотвратить угрозу для общества.

Также было поручено устранить потенциальную опасность и демонтировать осыпающуюся штукатурку, слабо сцепленную с основанием, на опасной, не отреставрированной стороне фасада здания.

Владельцы здания должны предоставить информацию о дальнейших работах по реставрации фасада в департамент до 7 октября.

Nu lūk, tagad Čaka ielā nokrita apmetuma gabals. pic.twitter.com/cxsB8QsNPv — none of the above (@merelysimple) September 4, 2024

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !