В ночь на понедельник активисты нарисовали велополосы в Риге, на ул. Бикерниеку. В Рижской думе успокаивают — на участке улицы велополосы будут, но необходимо тщательное исследование, поэтому активистов призывают немного потерпеть.

Недавно улица пережила работы по восстановлению асфальтового покрытия. Как отмечают активисты, проезжая часть достаточно широкая, чтобы на ней было место и для велополосы.

"Этот процесс сложный и требует времени, так как недостаточно просто нарисовать разделительные линии полосы, но и нужно найти лучшие решения для безопасного пересечения перекрестков", — подчеркивает заместитель руководителя Отдела велоинфраструктуры Департамента внешнего пространства и мобильности столичного самоуправления Отто Озолс.

Рижское самоуправление напоминает, что нанесение произвольной и несогласованной горизонтальной дорожной разметки может угрожать здоровью и жизни участников движения, поэтому призывает активистов городской среды немного потерпеть и дождаться решения, соответствующего всем требованиям безопасности.

В думе напоминают, что в этом году велоинфраструктура оборудована в районе Агенскалнса и Кипсалы — на участке Баласта дамбис от ул. Кр. Валдемара до ул. Даугавгривас, в окрестностях Межциемса — на всем протяжении ул. Гайльэзерс, а также создана соединяющая Чиекуркалнс и Межапарк велоинфраструктура на ул. Вискалю и Эзермалас.

Осенью прошлого года соединение районов с центром города создано в Скансте — на участке ул. Весетас от ул. Зирню до ул. Малпилс и на участке ул. Зирню от ул. Сканстес до ул. Кр. Валдемара, и в Гризинькалнсе — на участке ул. Яня Асара до Аугшиелы.

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