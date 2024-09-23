Стала известна более подробная информация о семье, в которой один ребенок уже умер от дифтерии, а двое других продолжают лечение. К родителям, которые самовольно и игнорируя возражения врачей забрали из больницы больных детей, полиция применила не связанные с лишением свободы меры пресечения — о пребывании в определенном месте жительства, сообщает Латвийское телевидение.

Самоуправление Мадонского края, в свою очередь, временно лишило их прав опеки над обоими больными детьми, которые были возвращены в больницу. На попечении семьи остался еще один ребенок, который сейчас находится у бабушки. Какие мотивы побуждали родителей и какое будущее ожидает детей?

Отец: мы заподозрили, что врачи говорят не всю правду

До заболевания детей дифтерией семья вела тихую и замкнутую жизнь в окружении Видземских холмов, в волости Берзаунес. Жили скромно, даже скудно, но в поле зрения социальных служб не были. Оба родителя снимали жилье в одном из старых зданий, работали на случайных работах, детей до школьного возраста воспитывали дома. Здесь же Латвийское телевидение встретило и отца семьи Лауриса. Он охотно соглашается на разговор и рассказывает — вместе с женой решили забрать детей из детской больницы, так как потеряли доверие к врачам.

"Мы по некоторым вопросам заподозрили, что нам говорят не всю правду, что что-то пытаются скрыть. Поэтому таким было наше решение", - рассказывает Лаурис.

После смерти первого ребенка семья получила от врачей упреки за высказывания матери в соцсетях. Семья хотела других врачей.

"Можно написать заявление, что я хочу мнение другого врача услышать. Но мне его не несли, не давали, категорически не давали подписывать", - говорит отец детей.

Поэтому родители в пятницу решили, что детям безопаснее будет уезжать, чем оставаться в больнице. К тому же на тот момент дети уже чувствовали себя совсем хорошо – были энергичными и деятельными.

Семья рассматривает "частичную вакцинацию" детей

Лаурис не скрывает — в семье к вакцинам было отрицательное отношение. Как потому, что не получили убедительной информации о составе вакцин, так и по религиозным причинам. Семья практикует мессианский иудаизм. "Религиозные соображения, убеждения тоже, но одно из главных — что ты не знаешь, что это такое", — признается Лаурис.

После случившегося родители, однако, обдумывают вопрос о вакцинации детей, но сначала проконсультируются с иммунологом.

"Я не говорю, что мы будем делать все вакцины. Но мы будем рассматривать каждую отдельно, каждую оценивать, насколько это нужно, насколько это опасно. Мы оценим … я думаю — это будет частичная вакцинация", — говорит Лаурис.

Будут решать, вернуть ли детей на попечение родителей

Пока же семья не может принять решение по обоим детям, которые продолжают лечение, так как у родителей забрали родительские права. Попечение с 20 сентября взял на себя Мадонский краевой сиротский суд, детей изъяли из семьи и вернули в больницу.

"Учитывая то, что дети находились в опасных для жизни условиях, что родители не оказывают им необходимую медицинскую помощь, своими действиями создавая угрозу жизни детей, сиротский суд, я, как председатель сиротского суда, приняла решение о прекращении права опеки для обоих родителей", — рассказала председатель Сиротского суда Мадонского края Ольга Элсиня.

Сиротский суд просил больницу продолжить лечение детей, но пока не планирует требовать их вакцинации. 3 октября Мадонский краевой сиротский суд примет решение о том, вернуть ли детей на попечение родителей.

Дети – 8 и 2 лет – также получают помощь психолога, так как события последних дней были для них большим переживанием.

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