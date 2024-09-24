Латвийский олимпийский комитет (LOK) оценит высказывания главы Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых о Национальных вооруженных силах (НВС), сообщает Latvijas Avize.

Газета сообщает, что Щербатых, который является и членом исполкома LOK, в своем видеоролике в сети TikTok ставит под сомнение решения НВС. Видео записано на русском языке.

"Что они сюда пришли? Все ли они адекватные (солдаты, земессарги)? По телевизору показывают, что бывает в США, если автомат попадает в руки безумца. Кто может гарантировать (безопасность)? Никто. Правительство говорит, что будут учения. Хорошо, а чего вам в Адажи не хватает? Будет шумно, здесь дети. Какое-то сумасшествие. Никто ничего как следует не говорит. Зачем пугать людей? Если не будет войны, нечего тут устраивать учения, идите в Адажи, там что, лесов недостаточно? Что вы в город лезете?" - говорит Щербатых в видео.

Президент LOK Раймонд Лаздиньш считает, что недопустимо публиковать подобный контент в социальных сетях, да еще будучи одетым в официальную форму олимпийской сборной. "Этот вопрос должен быть рассмотрен в исполнительном комитете, и я предлагаю передать его на рассмотрение Комиссии по этике", - сказал Лаздиньш.

Член исполкома LOK, генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Том Маркс отметил, что неприятно удивлен мнением Щербатых. "Государственная безопасность - главный приоритет, учения в городских условиях — это очень важная проверка готовности, и я это однозначно поддерживаю, люди об этом предупреждены и проинформированы, это не было неожиданностью. Как еще можно подготовиться к военной угрозе , если не тренироваться?" — риторически спросил Маркс, добавив, что представителю исполкома LOK недопустимо коммуницировать на русском языке, учитывая угрозу, исходящую от России.

Щербатых уже удалил этот ролик. Как заявил он газете, он поговорил с другом и понял, что сделал ошибку – если есть желание задавать подобные вопросы, это нужно делать на латышском языке и другим тоном.

Щербатых был избран в 9-й Сейм по списку Союза зеленых и крестьян, в позапрошлом году баллотировался в парламент по списку партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", но не был избран.

Как сообщалось, с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят комплексные военные учения НВС Namejs 2024, в которых участвуют около 11 000 солдат и земессаргов, а также солдаты союзников.

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