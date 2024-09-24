Управляющее железнодорожными пассажирскими перевозками госпредприятие Pasažieru vilciens (PV) инвестировало около 10 000 евро в создание диспетчерского центра на улице Вильгельма Пурвитиса в Риге (бывшая улица Тургенева — прим.). Сумма включает ремонт помещений и оборудование мебелью, заявил агентству LETA исполняющий обязанности председателя правления PV Райтис Нешпорс на открытии центра.

Основная функция диспетчерского центра — управление инцидентами и централизованное руководство, отметил представитель PV. "Под управлением инцидентами подразумеваются случаи, когда что-то произошло с самим поездом или обнаружены повреждения железнодорожной инфраструктуры, а также другие причины, способные повлиять на движение поездов", — пояснил Нешпорс.

До сих пор функции управления инцидентами выполнялись каждой структурной единицей компании в рамках их компетенции, например, подразделениями по подвижному составу или ремонту поездов. "Несмотря на то, что компания принимала все необходимые меры для управления инцидентами, такая организация работы, связи и принятия решений была не самой оптимальной", — добавил он.

Перед реализацией проекта PV изучили опыт компаний из других отраслей, где существуют подобные диспетчерские центры. По словам Нешпорса, главным преимуществом центра является то, что информация в круглосуточном режиме и в течение семи дней в неделю поступает в одну точку, где ответственные сотрудники могут максимально быстро принимать решения. Это позволит в первую очередь быстрее восстанавливать движение поездов и перевозки пассажиров, а также более эффективно информировать пассажиров о задержках или дальнейших действиях.

В центре сегодня работают восемь сотрудников, включая руководителя. Люди работают по сменам.

Как сообщалось ранее, в прошлом году общий аудированный оборот PV составил 59,788 миллиона евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, однако прибыль компании значительно сократилась и составила 3177 евро.

PV был создан в 2001 году, когда внутренние пассажирские перевозки были выделены из функций Latvijas dzelzceļš. Ранее PV на 100% принадлежал Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года был преобразован в государственную компанию.

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