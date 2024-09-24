Учитывая жалобы Рижского центра психиатрии и наркологии (RPNC) и стремясь расширить возможности оказания лечебных услуг центра, правительство во вторник решило принудительно безвозмездно провести отчуждение двух частных зданий на территории центра на ул. Твайка, сообщает агентство LETA.

В недвижимости на ул. Твайка, 2 находятся два сооружения, которые в свое время путем приватизации получило общество "Реабилитация рижских психоневрологических больниц". Эти сооружения - совместный жилой дом различных социальных групп на ул. Аптиекас, 1 к-5 и гаражное здание на ул. Аптиекас, 1 к-12. По информации Firmas.lv, указанная компания прямо и опосредованно полностью принадлежит Вильгельмине Снарской.

Чтобы произвести отчуждение этих двух принадлежащих частному лицу сооружений, 16 июля этого года правительство одобрило перераспределение 649 900 евро между бюджетными программами Министерства здравоохранения. 26 августа министерство получило письмо, в котором частное лицо проинформировало о том, что не соглашается заключить договор о добровольном отчуждении. Частное лицо выразило возражения начать процесс отчуждения, пока не будет завершен процесс приватизации земельных единиц, которые RPNC предложила Рижскому государственному городскому самоуправлению отделить от государственного земельного участка, с которым связаны сооружения RPNC. В связи с этим во вторник было принято решение о принудительном безвозмездном отчуждении.

С каждым годом растет число пациентов, которым постановлением суда назначена принудительная мера медицинского характера на лечение в психиатрической больнице общего типа, а сейчас пациенты, которым назначено принудительное психиатрическое лечение, размещены в двух отделениях вместе с "обычными" пациентами, отмечает RPNC.

Как пояснили в медицинском учреждении, в обоих упомянутых зданиях частное лицо осуществляет деятельность, не связанную и несовместимую с оказываемыми центром услугами здравоохранения, например, арендой вечерних нарядов и производством различных товаров, а также хранением различных транспортных средств и их деталей.

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