Состояние здоровья детей, больных дифтерией, стабильное, но пока они должны находиться под наблюдением врачей, сообщили агентству LETA в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).

Детей могут выписать из больницы примерно через две недели, заявила представитель больницы Даце Шевченко.

Комментируя прозвучавшую в понедельник информацию о клевете на врачей в соцсетях, Шевченко пообещала, что в связи с "насилием над врачами ДКУБ" больница обратится с заявлением в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и другие правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала родителей, забравших из больницы двух заболевших дифтерией детей, а дети были доставлены в больницу.

Госполиция пояснила, что получила заявление из больницы о том, что в пятницу, 20 сентября, женщина вопреки указаниям врачей забрала из больницы своих двух детей, которые болели дифтерией, имеют осложнения, и им назначено обязательное лечение в больнице.

В связи с произошедшим в полиции начат уголовный процесс. В субботу утром сотрудникам полиции Госполиции удалось установить местонахождение детей. В связи с тем, что в сиротском суде было принято решение о прекращении родительской опеки, о случившемся сообщили в сиротский суд.

Ранее сообщалось, что после заболевания дифтерией 16 сентября скончался четырехлетний мальчик. Мальчик не был привит от дифтерии.

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