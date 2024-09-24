На минувших выходных лидерами Русского союза Латвии (РСЛ)) были избраны Андрей Пагор и Евгений Осипов, ранее выделявшиеся своими радикальными и промосковскими взглядами, что привело к выходу из партии отдельных политиков.

Как сообщил агентству LETA один из прежних сопредседателей партии, депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов, после смены руководства он вместе с несколькими другими депутатами самоуправлений вышел из партии.

Митрофанов объяснил, что после неудачи на выборах в Европарламент оба сопредседателя РСЛ Татьяна Жданока и сам Митрофанов решили не баллотироваться на руководящие должности в партии. Целью этого решения было открыть путь новым лидерам в партии.

21 сентября на конгрессе РСЛ Пагор и Осипов были избраны новыми сопредседателями партии.

Митрофанов подчеркнул, что такой "вариант обновления партийной деятельности" он не может поддержать и принять. "С их приходом к власти идеологический баланс в партии резко смещается в консервативную и популистскую сторону. Дух партии больше не отражает ее название — быть союзом политиков с различными взглядами, а превращается в очередную консервативно-популистскую организацию, которых и так достаточно в Латвии", — объяснил уход из партии Митрофанов.

По его словам, также другие давние сторонники и лидеры покинули партию, в результате РСЛ потерял около половины оставшихся депутатов самоуправлений. Партию покинули депутат Рижской думы Инна Дьери и вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев. Кроме того, этот процесс продолжается, утверждает Митрофанов.

Митрофанов добавил, что фракция РСЛ в Рижской думе будет сохранена и будет работать "в интересах своих избирателей". РСЛ уже давно не имеет представительства в Сейме, и на последних выборах она также потеряла представительство в Европарламенте. Татьяна Жданок была лишена права баллотироваться, а без привычного лидера РСЛ не преодолел барьер.

Как следует из информации, доступной в архиве агентства LETA, Пагор и Осипов не раз демонстрировали достаточно радикальные взгляды. Например, в марте этого года помощник бывшего депутата Европарламента Татьны Жданок Андрей Пагор пикетировал у памятника Свободы против увековечивания памяти легионеров, павших во Второй мировой войне. Пагор держал в руках плакат, на котором утверждалось, что латышские легионеры давали клятву Адольфу Гитлеру. Пагор был задержан.

Ранее в социальных сетях фигурировала информация о том, что Пагор вместе с Жданок участвовал в Германии в акции протеста против поставок оружия западными странами Украине.

При этом Андей Пагор - действующий депутат Елгавской городской думы, избранный от РСЛ.

В свою очередь, в отношении Евгения Осипова было возбуждено уголовное дело, в котором он обвинялся в оскорблении государственного флага. Уголовное дело было возбуждено Полицией безопасности.

В 90-х годах Осипов был членом "Русского национального единства" (РНЕ), придерживающегося крайне радикальных взглядов. Руководил в Лиепае штабом сторонников РНЕ.

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