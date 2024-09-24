После бурного обсуждения в социальной платформе "X" (бывший Twitter) израильского удара по Бейруту три члена "Прогрессивных" решили покинуть эту партию — это депутат Рижской думы Зане Пупола, а также Селма Левренце и Линда Арендe, сообщает портал LSM.lv

Реагируя на новости о погибших после израильского ракетного удара по Бейруту, депутат Рижской думы Зане Пупола в соцсети "X" сравнила Израиль с Россией, обе страны назвав террористическими, которые вторгаются в другие государства.

На этот пост позже последовал комментарий сопредседателя "Прогрессивных" Андриса Шуваева от имени партии, который дистанцировался от этого заявления. После этих записей правление партии получило три заявления от членов партии о выходе.

Одна из заявительниц, Селма Левренце, также публично записала: "К сожалению, все чаще в партии принимаются решения, которые вступают в противоречие с моей совестью и которые я не могу оправдать."

Заявление о выходе из партии также получено от Линды Арендe и депутата Рижской думы Зане Пуполы.

Пупола письменно пояснила "Панораме" Латвийского телевидения, что слово "терроризм", которое она использовала для характеристики правящей власти Израиля, по определению означает применение насилия против гражданских лиц для достижения политических или идеологических целей — трудно утверждать, что после убийства тысяч детей такое определение является преувеличением.

Пупола также выразила недоумение по поводу действий сопредседателя партии. Тем временем Андрис Шувaев отметил, что избранному должностному лицу, выражая свое мнение, следует учитывать общую позицию партии. Одновременно он выразил сожаление, что ряды членов партии сократились по этой причине.

"Об этом я, конечно, сожалею, потому что я хочу создавать партию, в которой будет такой диалог, в нашей партии очень активный диалог также по таким вопросам, и всегда была возможность защищать и обсуждать свою позицию. Как я упомянул, такого рода сравнения между Россией и Израилем просто неприемлемы, так как они, по моему мнению, противоречат тем интересам безопасности, которые сейчас есть у Латвии," — сказал Шувaев.

Тем временем руководитель фракции "Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньш Коссовичс выразил надежду, что Пупола продолжит работу во фракции, независимо от партийной принадлежности.

Коссовичс также считает, что страны нельзя приравнивать, даже если политику Израиля считают слишком агрессивной.

"Горячие фразы, по моему мнению, неразумны, так как сравнивать Израиль с Россией с точки зрения стратегических интересов Латвии очень неосторожно, в мягкой форме," — сказал Коссовичс.

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