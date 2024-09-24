На первом этапе проекта Rail Baltica Министерство сообщения предложит правительству техническое решение, сосредоточенное на соединении Латвии с Эстонией и Литвой, а также на соединении от Мисы в направлении Рижского аэропорта. Такжеа до завершения первой очереди проекта планируется ввести в эксплуатацию обе рижские международные станции, связав их с существующей железнодорожной инфраструктурой. Об этом заявил после заседания тематического комитета по реализации Rail Baltica министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

Министр сообщил, что министерство предложит перераспределить имеющееся финансирование на другие проекты фондов, чтобы завершить рижские международные станции. "Мы не хотим оставлять станции недостроенными, у нас есть возможность до того, как Риги достигнет Rail Baltica, построить это функциональное соединение между двумя станциями и запустить наши поезда "Škoda", - сказал министр.

Он добавил, что насыпь от Иманты до аэропорта будет сделана для двух путей, чтобы потом в будущем рядом можно было установить и рельсы Rail Baltica.

Что касается дальнейшего развития Rail Baltica, Бришкенс рассказал, что Минсообщения предлагает за доступное финансирование продолжать развивать строительство на южном участке, который является главным важнейшим направлением к границе с Литвой. Но в то же время смотреть, как двигаться по этой вертикали в сторону Эстонии. "Наши обязательства ни в коем случае не сократились: надо обеспечить всю эту вертикальную линию проезда, но в то же время в Мисе, где эти линии разделяются, уже на первом этапе построить соединение Миса-Рижский аэропорт", - отметил министр.

Таким образом, по его мнению, логично выходит, что фактически Латвия на первом этапе добьется интеграции обеих станций: доехав с юга до вокзала в Рижском аэропорту, далее - сначала по широким рельсам, позже по рельсам Rail Baltica, а то и по обоим путям одновременно - можно будет добраться до Рижского Центрального вокзала.

Бришкенс дополнил, что в первой фазе насыпь и всю инфраструктуру, пересечения и виадуки планируется построить так, чтобы было место для двух рельсовых путей, но на первом этапе проложить только один рельсовый путь.

"Это то, что мы называем первым этапом проекта. А потом, на втором этапе, мы сконцентрируемся на том, чтобы завершить весь этот круг проезда через Ригу, чтобы Rail Baltica работала полноценно", - отметил Бришкенс.

Комментируя сценарий внедрения первого этапа, а это 2030 год, он сказал, что это цель, и очевидно, что это предусмотрено и регламентом Европейской транспортной сети (TEN-T). "Я не скрывал, что это серьезный вызов как с технической точки зрения, так и с финансовой. Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году, но мы будем делать все в пределах доступности финансирования, чтобы двигаться к такой амбициозной цели", - сказал Бришкенс.

Министр подчеркнул, что это предложение Минсообщения и железнодорожной отрасли, но еще предстоит достичь и политического соглашения в коалиции и правительстве, а также в более широком контексте.

Параллельно работает финансовая рабочая группа, которая рассматривает дополнительные альтернативные стратегии финансирования, в том числе модель частного и публичного партнерства или создание особой структуры, которая могла бы формировать будущие доходы как основу для организации международных займов. Эти разные модели финансирования были рассмотрены на заседании, и министр надеется, что от этих предложений удастся дойти до разумного, финансово обоснованного решения и по первой очереди Rail Baltica.

Заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача добавила, что министерство сейчас готовит доклад, содержащий эти предложения, и представит его на портале правовых актов в ближайшее время. "Доклад может быть готов на следующей неделе, но, конечно, есть и процесс согласования, поэтому сейчас трудно прогнозировать, когда он будет рассмотрен в правительстве", - сообщила Малнача.

Она сказала, что в июле этого года было поддержано финансирование строительства участка от Мисы до границы Литвы, а оставшееся финансирование, на которое Латвия может претендовать в проекте Rail Baltica в этот период многолетнего планирования бюджета Европейского союза (ЕС), составляет примерно 160 млн евро. "Это финансирование, которое осталось до конца 2027 года. Надеемся, что и в следующем периоде планирования бюджета сохранится аналогичная программа поддержки", - отметила Малнача.

Как уже сообщалось, во вторник, 24 сентября, состоялось заседание тематического комитета по реализации Rail Baltica, на котором рассматривались предложения по внедрению проекта, а также стратегия финансирования.

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