После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года появился вопрос: что делать с российскими зарубежными активами. На Западе время от времени появляются призывы изъять их и направить на помощь Украине. Такой шаг заслуживает поддержки с моральной и политической точки зрения, но его практическая реализация должна удерживаться в рамках закона - чтобы снизить возможности обжалования таких решений. Именно поэтому в мире не так много случаев изъятия российских активов. В этом контексте передача "Дома Москвы" латвийскому государству и реакция России на этот шаг являются особым примером.

Так называемый "Дом Москвы" был официально открыт в конце мая 2004 года, через месяц после того, как Латвия стала членом НАТО и ЕС. Юридически "Дом Москвы" принадлежал Департаменту имущества города Москвы, но на практике он был точкой, которая служила для защиты российских интересов: отсюда велась активная работа в поддержку "политики соотечественников", а также формировалась историческая память - в соответствии с российской интерпретацией истории. 20 января 2024 года в Латвии вступил в силу закон о передаче здания "Дома Москвы" в собственность латвийского государства. Так завершилась его почти 20-летняя деятельность.

Россия громко реагирует на практически любые действия, подрывающие ее влияние за рубежом. Поэтому на перенятие "Дома Москвы" обратили внимание российские пропагандисты, чиновники и даже Владимир Путин. Между принятием закона в Сейме (11 января 2024 года) и его провозглашением (19 января 2024 года) Путин издал приказ о выделении дополнительных средств на правовую защиту собственности России и СССР за рубежом. Это демонстрирует готовность России оспорить экспроприацию собственности за рубежом юридическим путем, а также показывает, что после "Дома Москвы" возможны и другие подобные случаи.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова отреагировала на планы латвийского государства в отношении "Дома Москвы" в более резких выражениях. 21 декабря Служба государственной безопасности провела в "Доме Москвы" обыск по подозрению в нарушении санкций ЕС, изъяв большое количество носителей информации и документов. Захарова назвала эти действия "рейдерским захватом" и "государственным вандализмом". Когда Сейм принимал закон о перенятии "Дома Москвы", в адрес Латвии зазвучали прямые угрозы. В них утверждалось, что такие действия Риги приведут к жесткому и болезненному ответу со стороны России, и всю ответственность, включая материальную, понесет латвийское государство и правительство.

Вопрос о "Доме Москвы" вновь всплыл в новостях в конце августа, когда здание, принадлежащее Латвии, было выставлено на аукцион. Представитель Министерства иностранных дел России вновь предупредил латвийское государство и потенциальных покупателей о последствиях, напомнив, что имущество было арестовано российским судом и поэтому не может быть передано третьим лицам. Аукцион будет иметь негативные правовые последствия как для правительств стран Балтии, так и для победителей торгов. Мария Захарова заявила, что действия Латвии представляют собой "рейдерство на государственном уровне", Россия считает это грубым нарушением международного права.

Аукцион по продаже "Дома Москвы" 19 сентября не принес результатов. Посольство России в Латвии заявило, что это стало закономерным исходом: потенциальные покупатели приняли во внимание юридические риски и репутационный ущерб. Пока Рига ищет новых покупателей, латвийским налогоплательщикам придется оплачивать содержание здания, тратя средства, которые можно было бы направить на благосостояние жителей.

Отсутствие покупателя дало российским пропагандистам возможность подвергнуть сомнению само решение об экспроприации, а также продемонстрировать, что латвийские государственные учреждения якобы не в состоянии выполнять простые задачи. То, что здание не удалось продать, они объясняли еще и тем, что потенциальных претендентов отпугнули именно юридические и репутационные угрозы со стороны России.

По данным Службы государственного недвижимого имущества, для здание попытаются продать снова, и стартовая цена будет снижена (до сих пор торги начинались с 3,57 млн евро). Можно ожидать, что активные действия со стороны России тоже продолжатся.

Передача "Дома Москвы" латвийскому государству важна для России не только в латвийском, но и в международном контексте. В Латвии "Дом Москвы" почти 20 лет поддерживал внешнеполитические цели России, которые в первую очередь направлены на сохранение и поддержку русского языка, культуры и определенных исторических убеждений, а также поддержку так называемых "соотечественников". Другие страны также стремятся создавать сети культурных и образовательных представительств за рубежом, но принципы их работы направлены на налаживание взаимопонимания, а не на раскол и прямое усиление влияния, как в случае с "Домом Москвы".

Продажа бывшего здания "Дома Москвы" с аукциона, чтобы направить вырученные средства на поддержку Украины, является ответственным с моральной точки зрения. Он может показать, что активы России на Западе не могут быть в безопасности, пока она уничтожает население и инфраструктуру Украины. В феврале этого года Всемирный банк, Европейская комиссия, правительство Украины и Организация Объединенных Наций оценили стоимость восстановления Украины в течение следующих десяти лет примерно в 486 млрд долларов. Поскольку война с тех пор не остановилась, расходы будут еще выше. В этом контексте продажа "Дома Москвы" и потенциальные 3,57 миллиона евро - это относительно небольшая помощь украинцам. Но она может послужить прецедентом и, возможно, даже примером для других стран.

Есть лишь небольшое количество примеров, когда российские активы были бы перенаправлены на поддержку Украины. Например, правительство Канады направило 26 млн долларов из средств, конфискованных у компании олигарха Романа Абрамовича. В ЕС шли активные дискуссии о том, чтобы направить российские государственные активы на восстановление Украины. В настоящее время ЕС заморозил более 300 миллиардов евро активов российского Центрального банка. На данный момент Украине будет перенаправлена прибыль от этих активов.

Случай с "Домом Москвы" важен, потому что он показывает другим странам, как на практике может быть реализовано изъятие российских активов для восстановления Украины, и одновременно усиливает давление на правительства стран Запада. Агрессивная позиция России только отчасти связан с российским влиянием в Латвии. Поскольку этот случай потенциально может послужить примером для других стран, Россия готова использовать и угрозы, и юридические инструменты, чтобы избежать потери "Дома Москвы".

Подготовка материалов по проверке фактов финансируется Европейским фондом СМИ и информации, которым управляет фонд Calouste Gulbenkian Foundation.

iРаспоряжение Президента Российской Федерации от 18.01.2024. № 21-рп(Об определении ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами Президента Российской Федерации получателем субсидии на финансовое обеспечение затрат), http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401180021

ii VDD veic procesuālas darbības Maskavas namā Rīgā, https://vdd.gov.lv/aktualitates/jaunumi/vdd-veic-procesualas-darbibas-maskavas-nama-riga

iii Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой в связи с рейдерским захватом латвийскими спецслужбами культурно-деловогоцентра "Дом Москвы" в Риге, https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1922352/

iv Захарова анонсировала жесткий ответ на экспроприацию "Дома Москвы" в Риге, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/01/12/1014794-zaharova-anonsirovala-zhestkii-otvet

v МИД предупредил о последствиях для участников аукциона по "Дому Москвы" в Риге, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/09/09/1061115-mid-predupredil-o-posledstviyah

vi Посольство РФ предупредило покупателей "Дома Москвы" в Риге о судебных тяжбах, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/09/20/1063547-posolstvo-rf-predupredilo

vii Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/15/updated-ukraine-recovery-and-reconstruction-needs-assessment-released

viii Canada starts first process to seize and pursue the forfeiture of assets of sanctioned Russian oligarch, https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/12/canada-starts-first-process-to-seize-and-pursue-the-forfeiture-of-assets-of-sanctioned-russian-oligarch.html

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