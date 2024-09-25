В Латвию доставлены все 32 новых электропоезда, произведенных чешским предприятием Škoda Vagonka, сообщил агентству LЕТА и.о. председателя правления АО Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс.

Он рассказал, что сейчас идет процесс приемки 31-го поезда, который в ближайшее время будет завершен, а 32-й поезд находится в стадии комплектования.

Отвечая на вопрос о возможных неустойках для чешского предприятия за задержки поставок поездов, Нэшпорс ответил, что выполнение договора еще продолжается, так как последний поезд еще не принят. "Также необходимо принимать во внимание влияние продолжающейся войны в Украине. В связи с этим мы не можем отрицать, что просрочки были, но Škoda Vagonka представила свои аргументы, почему они произошли", - сказал Нэшпорс, добавив, что еще необходимо провести оценку представленных доводов.

На вопрос о готовности к предстоящему зимнему сезону он ответил, что компания учится на ошибках, в частности, создан диспетчерский центр, отсутствие которого в декабре прошлого года и январе текущего года не позволило оперативно решить проблемы, возникшие в процессе эксплуатации поездов. "Не хватило скоординированной и оперативной деятельности со всеми вовлеченными сторонами", - объяснил Нэшпорс.

При этом он выразил уверенность, что поезда готовы работать и в зимних условиях, так как компания предусмотрела различные меры по снижению рисков, например, как повысить оперативность действий в ситуациях, когда покрываются льдом контактные сети.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки новыми электропоездами, произведенными чешской компанией Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и проходили испытания на железной дороге в Латвии. Несмотря на это, в эксплуатации новых поездов регулярно возникали различные неполадки, вызывавшие существенные проблемы с обеспечением рейсов.

Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,889 млн евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !