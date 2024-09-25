Поддержка Украины в ее борьбе против агрессии России, мирное урегулирование и предотвращение разрастания кризиса в Ближнем Востоке, необходимые реформы системы самой Организации Объединенных наций (ООН), включая расширение состава Совета безопасности ООН и лишение его членов права вето. Такими были главные тезисы выступления президента Латвии Эдгара Ринкевича на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

О поддержки Украины: "Альтернатива - ужасающий мир, где правит сила"

"Мы не должны допускать селективного применения или несоблюдения глобальных норм. Альтернатива — это ужасающий мир, где правит сила, а власть закона утрачивает свое значение", - заявил Эдгар Ринкевич.

По словам президента Латвии, "уже третий год Россия ведет ничем не спровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины. Россия продолжает бросать вызов стойкости и решимости международного сообщества защищать порядок, основанный на правилах"

"Эта война серьезно влияет на стабильность в регионе и за его пределами", - считает Ринкевич: "Она имеет далеко идущие последствия для принципов, поддерживающих суверенитет, территориальную целостность и международное право. Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка перед лицом агрессии. Особенно, если агрессор — это ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН".

"Россия стремится разрушить то, что мы все вместе построили. Россия пытается перекроить международный порядок так, чтобы выгоду получали только агрессоры. Пережив 50 лет советской оккупации, Латвия глубоко понимает ценность свободы и независимости, как и многие другие страны, представленные в этом зале. Латвия поддерживает Украину", - акцентировал президент: "Мы продолжаем требовать немедленного вывода всех российских войск и военной техники с территории Украины без условий. Не может быть никаких компромиссов в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Ринкевича, нападение России имеет широкие последствия за пределами Украины: влияет на глобальную продовольственную безопасность, ядерную безопасность и гуманитарную ситуацию.

"Я призываю все государства-члены ООН поддержать и присоединиться к заявлению, принятому на Мирном саммите в Швейцарии, чтобы начать формирование мирного процесса, основанного на принципах Устава ООН. Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться всесторонней ответственности России за все преступления, совершенные в Украине", - сказал президент Латвии, подчеркнув важность создание специального трибунала, который привлечет преступников к ответственности.

Ближний Восток: Израиль имеет право на самооборону, но нужно думать о гражданском населении

"Мы осуждаем все террористические атаки на Израиль. Мы признаем законные права Израиля на самооборону. Однако они должны реализовываться в соответствии с международным правом, и особенно — с международным гуманитарным правом, которое введено, чтобы защищать всех гражданских жителей", - сказал с трибуны ООН, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, президент Латвии. По его словам, трагично, что этот кризис больше всего затрагивает невинных гражданских жителей, в том числе - многих детей. Международное сообщество и ООН должны в первую очередь поддерживать усилия, направленные на защиту всех гражданских жителей, и стремиться к достижению устойчивого решения.

"Латвия вместе с другими государствами ЕС призвала к немедленному прекращению боевых действий в Газе, безусловному освобождению всех заложников и обеспечению гуманитарной помощи в широком масштабе", - сказал Ринкевич: "Важно предотвратить углубление кризиса и избежать его распространения в регионе. Мы сохраняем надежду на то, что в ближайшее время удастся добиться прогресса в прекращении боевых действий".

По мнению президента Латвии, необходимо сосредоточиться на возобновлении политического процесса, чтобы разорвать цикл насилия и достичь справедливого и устойчивого мира. Мира, который учитывает законные желания и соображения безопасности как израильтян, так и палестинцев. "Происходящая эскалация укрепляет необходимость прийти к решению о двух государствах в соответствии с международными условиями", - отметил Эдгар Ринкевич.

Реформа ООН: состав Совбеза должен быть расширен, ни у одной страны не должно быть права вето

В своем выступлении Эдгар Ринкевич допустил критику ООН и предложил свое видение реформы международной организации: "У ООН есть свои недостатки. Часто ставится под сомнение ее потенциал предотвращать агрессию или разрешать конфликты. Нам необходимо признать эти недостатки и эффективно их устранить".

"Латвия твердо поддерживает обновление системы ООН и реформу Совета Безопасности ООН", - заверил президент. По его словам, "количество постоянных членов Совета Безопасности должно быть увеличено, чтобы сделать его более эффективным, инклюзивным и ответственным".

Напомним, что сейчас в состав постоянных членов Совбеза ООН входят 5 государств: США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. У каждой из этих пяти стран есть право вето при принятии решений. С учетом противоречий, существующих между этими странами - которые усугубились при развитии военных конфликтов - это затрудняет принятие ООН решений. Также в Совбез ООН входят в выборном порядке входя 10 стран-непостоянных членов.

"Кроме того, следует пересмотреть процесс принятия решений. Ни одной стране в Совете Безопасности ООН не следует иметь право вето. Особенно когда в конфликтах участвуют сами постоянные члены. Это способ обеспечить выполнение обязанностей постоянных членов Совета Безопасности по защите мира и безопасности", - сказал Ринкевич.

По словам президента Латвии, нужно "обеспечить постоянное присутствие Африки за столом Совета безопасности", а "малые островные развивающиеся государства также заслуживают места непостоянного члена в Совете, особенно учитывая экзистенциальные угрозы, с которыми они сталкиваются".

В 2025 году Латвия впервые будет баллотироваться на место непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, напомнил Ринкевич, подчеркнув, что "мы готовы дать новый импульс этой международной организации".

"Организация Объединенных Наций когда-то была лучом надежды для людей. Сейчас это уже не так. Нам нужно это изменить. Нам необходимо восстановить доверие и общие ценности. Работая вместе, мы можем это сделать", - сказал президент Латвии.

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