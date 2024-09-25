Общее число граждан Латвии, имеющих еще один паспорт, составляет - 51 123 человека. Эти люди имеют второе гражданство одной из 129 стран, в среду, 25 сентября, проинформировала представитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Санда Циелена депутатов ответственной комиссии Сейма.

Из 129 стран с 40 странами в соответствии с законом допускается двойное гражданство. Но с еще 89 странами двойного гражданства у граждан Латвии быть не должно, пояснила Циелена.

Большинство "двойных" граждан указали место жительства за границей, подчеркнула представитель PMLP. Самые популярные страны для "двойных" граждан — Великобритания, США, Израиль и Россия. Ранее пальма первенства по популярности двойного гражданства была у США.

Циелена обратила внимание на то, что половина обладателей двух гражданств, или 26 568 человек, — это дети и молодежь. Двойное гражданство с любой страной может быть у детей до 18 лет, однако после достижения совершеннолетия и до 25 лет молодой человек должен сделать выбор между сохранением гражданства Латвии или гражданства страны, с которой Латвия двойное гражданство не допускает.

Двойное гражданство с Россией имеет 4049 человек, в то время как 509 человек имеют двойное гражданство с Беларусью. Двойное гражданство с Израилем имеется у 5383 человек, отметила Циелена, добавив, что для Израиля характерны живущие за границей эмигранты.

Непонимание у депутатов комиссии вызвало то, что есть 1474 молодые люди до 17 лет, которые указали место жительства в Латвии, имеют второе гражданство с Россией. Представитель PMLP пояснила, что родители часто позволяют детям самим решать вопрос о гражданстве, когда дети достигают определенного возраста.

Депутат от "Нового Единства" Анна Ранцане спросила, связано ли лишение гражданства Латвии только с преступлениями. Представитель PMLP это отрицала, пояснив, что гражданство чаще всего лишают из-за того, что человек принял гражданство другой страны, с которым нельзя иметь двойное гражданство.

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