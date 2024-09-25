Бывший руководитель компании EDzL Каспар Вингрис заявил, что принципы проектирования железнодорожного проекта Rail Baltica изменяли сотни раз, что повлияло на ход проекта и привело к увеличению его стоимости.

Принципы проектирования железнодорожного проекта Rail Baltica изменялись сотни раз, заявил в среду на заседании парламентской комиссии по расследованию бывший председатель правления ответственной за строительство Rail Baltica в Латвии компании "Европейские железнодорожные линии" (EDzL) Каспар Вингрис.

В фокусе внимания комиссии в среду были увеличения стоимости объектов Центрального вокзала Риги и пассажирского терминала аэропорта Риги.

Комментируя увеличение стоимости этих объектов, Вингрис отметил, что большинство требований, на основе которых разрабатывались проекты, было определено в главных принципах проектирования, которые действовали во всех трех странах Балтии. Эти принципы постоянно обновлялись и корректировались сотни раз, например, требования к длине платформ.

Хотя многие корректировки были техническими, этот процесс повлиял на ход реализации проекта, отметил Вингрис.

Вингрис также объяснил, что, например, объём терминала аэропорта изменился, когда было изменено его местоположение в интересах аэропорта. Кроме того, в 2014 году пропускную способность станции аэропорта прогнозировали намного меньшей, чем позже, когда значительно увеличилась площадь терминала. В случае с Центральным вокзалом Риги были несколько причин, которые усложнил проект. И, соответственно, увеличили его стоимость - например, близость проекта к трассам с интенсивным движением, историческому центру и другие факторы.

При этом, ни одна из активностей в рамках проекта Rail Baltica в Латвии не была полностью профинансирована. По его мнению, основной ошибкой проекта является отсутствие общего финансового плана. Он добавил, что EDzL сигнализировала об этом осенью 2023 года, ожидая, когда правительство рассмотрит информационный доклад, чтобы утвердить модели финансирования и сценарии реализации до 2030 года. "Однако осенью сменились министры, и мы видим, что до сих пор такой доклад только разрабатывается и продолжаются обсуждения", - подчеркнул Вингрис.

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