Необходимо увеличить финансирование борьбы с изменением климата, особенно для тех стран, которые наиболее сильно страдают от повышения уровня моря, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном борьбе с экзистенциальной угрозой повышения уровня моря.

В своем выступлении президент отметил, что неотложной проблеме повышения уровня моря необходимо уделять самое пристальное внимание. По его мнению, это глобальный вызов, а для низколежащих и малых островных развивающихся государств это даже вопрос выживания.

По его словам, важно поддерживать усилия стран по смягчению последствий, адаптации и повышению устойчивости.

Он отметил, что Латвия стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году, занимает 13-е место в мире по достижению Целей устойчивого развития и готова поделиться своим опытом.

Ринкевич подчеркнул, что изменение климата - это неоспоримая угроза глобальному миру и безопасности и что Совет Безопасности ООН должен решать эту проблему. "Латвия продолжит поднимать этот вопрос, если будет избрана в Совет Безопасности в 2025 году", - сказал Ринкевич.

На этой неделе президент Латвии принимает участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США.

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