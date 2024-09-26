В четверг утром несколько десятков человек у парламента принимают участие в "поющем" протесте за равенство браков в Латвии, сообщает агентство LETA.

Участники пикета хотят напомнить депутатам и общественности, что до сих пор нет равенства между всеми семьями.

Во время акции исполняются песни и выкрикиваются лозунги, призывающие обеспечить равенство браков.

Протест организует неформальная молодежная группа HARP в сотрудничестве с Рижским Хором квиров и обществом Safe Space.

Как подчеркивают организаторы акции, несмотря на то, что принятое 1 июля этого года партнерское регулирование является важным шагом на пути к лучшему пониманию обществом разнообразия, оно не решает ряд важных проблем, особенно в отношении защиты прав детей в семьях однополых пар.

"Закон о партнерстве не предлагает полную правовую защиту, и по многим вопросам он несовершенен - семьи не признаются полностью, и проблемы наследственного права до сих пор остаются нерешенными", - подчеркивают устроители протеста.

Через протест его организаторы хотят как сформировать более инклюзивное общество и ввести брачное равенство, так и способствовать участию сверстников из LGBTKIA+ в политических процессах.

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