Самая большая средняя зарплата до уплаты налогов среди жителей Риги была у тех, кто проживают в районах Скансте, Кипсалы и Вецриги, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

В ЦСУ отмечают, что в 2023 году средняя зарплата-брутто в Сканте составила 2876 евро, в Старом городе — 2262 евро, а на Кипсале — 2358 евро

В Риге в целом средняя зарплата до уплаты налогов в прошлом году составила 1614 евро. Зарплату выше средней получали жители 26 районов столицы, тогда как ниже средней — в 32 районах Риги.

Например, свыше 2000 евро в месяц кроме жителей районов-лидеров (Скансте, Кипсала, Вецрига)получали жители еще четырех районов Риги — Межапарка (2196 евро), Центра (2155 евро), в Бебербеки (2113 евро) и Петерсалы-Андрейсалы (2097 евро).

В то же время в 19 районах средняя зарплата-брутто жителей составляла от 1627 до 1959 евро.

В оставшихся 32 районах, где средняя заработная плата была ниже средней по столице, она составляла от 1072 до 1591 евро.

Тройка районов-"антилидеров", где средняя брутто-зарплата в прошлом году была ниже средней по Риге, выглядит так: Волери — 1072 евро, Румбула — 1242 евро и Болдерая — 1249 евро.

Тем не менее, при сравнении медианы брутто-зарплаты, разница между Скансте и следующими районами не так велика, отмечает ЦСУ. В 2023 году в Сканте зарплата составила 1685 евро, в Старом городе — 1575 евро, а третья по величине зарплата была в Бишумуйже — 1517 евро в месяц. Медиана выше 1500 евро в месяц была в Бебербеки — 1513 евро и в Центре — 1501 евро.

В свою очередь, Кипсала - район, занимающий третье место по зажиточности, по уровню медианы оказался только на 16-м месте с показателем в 1354 евро.

Такие различия указывают на районы с большим неравенством в доходах жителей и характеризуют, в каких районах значительную роль в определении средней зарплаты играют конкретные жители, получающих именно высокие зарплаты, отмечает ЦСУ.

Медиана месячной заработной платы-брутто в Риге в прошлом году составила 1255 евро.

Чтоб рассчитать медианную зарплату нужно упорядочить все значения от наименьшей до наибольшей суммы и выбрать значение, стоящее посередине. То есть, если зарплаты 700, 800, 900, 1000 и 1100 и 1200 евро, то медиана - 1000 евро.

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