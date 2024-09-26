В четверг, 26 сентября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону "Об электронных масс-медиа", которые предусматривают запрет на рекламу цен и скидок на пиво и вино на телевидении и радио, сообщает агентство LETA.

Вторая часть 36-й статьи Закона "Об электронных масс-медиа" дополнена 7-м пунктом и гласит теперь так:

Размещая аудио- и аудиовизуальные коммерческие сообщения, связанные с алкогольными напитками, необходимо соблюдать следующие правила:

ролики не должны быть адресованы несовершеннолетним, и в ней не должны участвовать несовершеннолетние; употребление алкогольных напитков не должно связываться с физическим развитием и вождением транспортных средств; в рекламе не должно быть утверждений, что алкоголь обладает лечебными свойствами, стимулирующим или успокаивающим эффектом, или помогает решать личные проблемы; реклама не должна поощрять чрезмерное употребление алкоголя или негативно изображать воздержание или умеренность в употреблении алкоголя; реклама не должна подчеркивать содержание алкоголя в алкогольных напитках; реклама не должна создавать впечатление, что употребление алкоголя обеспечивает успехи в социальной или сексуальной сфере; аудио и аудиовизальные ролики не должны рекламировать цены на алкогольные напитки или скидки на них.

Как отмечает Министерство здравоохранения, разработавшеее законопроект, чрезмерное употребление алкоголя является одним из основных факторов, который негативно влияет на здоровье населения. Влияние рекламы алкоголя на потребление алкогольной продукции в обществе, особенно среди молодежи, широко изучено и доказано - она способствует приобщению к алкоголю и увеличивает потребления спиртного молодыми людьми, которые уже употребляют алкоголь, подчеркивает Минздрав.

Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам уже также поддержала в третьем чтении также поправки к Закону "Об обороте алкогольных напитков", которые предусматривают введение ограничений на рекламу и маркетинг цен и скидок на алкогольные напитки не только на телевидении и радио, но и в интернете, кинотеатрах, печатных материалах для потребителей и так далее. Сейчас эти поправки согласовываются с Европейской комиссией.

Поправка к Закону "Об электронных масс-медиа", запрещающая рекламировать на радио и ТВ цены и скидки на пиво и вино, вступит в силу одновременно с поправками к Закону "Об обороте алкгольных напитков". Об этом говорится в Переходных правилах к Закону "Об электронных масс-медиа".

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