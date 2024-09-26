В четверг, 26 сентября, депутаты Сейма в окончательном чтением утвердили поправки к Закону "О финансировании политических организаций (партий)", на год заморозив рост объемов финансирования, выделяемого партиям из госбюджета.

Глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс ("Новое Единство") на парламентском заседании отметил, что различные учреждения и министерства сейчас работают над сокращением своих расходов. "Необходимо также, чтобы политические партии проявили солидарность," — подчеркнул депутат от премьерской партии.

За поправки проголосовали 88 депутатов Сейма.

В аннотации к законопроекту говорится, что одна из мер, компенсирующих сокращение поступлений в бюджет и обеспечивающих необходимое финансирование приоритетов - сохранение госфинансирований партий на уровне 2024 года, то есть, недопущение роста госфинансирования.

Принятые изменения предполагают, что финансирование политических организаций из государственного бюджета в 2025 году будет рассчитываться и выделяться с учетом минимальной месячной зарплаты 2024 года. Напомним, что расчет госфинансирования партий "привязан" к показателю размера минимальной заплаты. Предусматривается, что в 2025 году минимальная зарплата увеличится с 700 до 740 евро в месяц.

Планируется, что в 2025 году минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году — до 780 евро, в 2027 году — до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро, что, согласно закону, означает регулярный рост госфинансирования, выплачиваемого партиям.

Закон устанавливает, что финансирование из государственного бюджета выделяется политическим силам, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей. Объем государственного финансирования зависит и от того, сколько избирателей партии, взявший 2%-й барьер на парламентских выборах, отдали голос за эту политическую силу на выборах в Сейм, самоуправления и Европарламент - за это начисляются коэффициенты.

Согласно информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), государственное финансирование политических партий и их объединений в 2024 году составит в общей сложности 6,65 миллиона евро. Больше всего, а именно 1,12 миллиона евро, получит "Новое Единство", 898 761 евро — Союз "зеленых" и крестьян, 790 482 евро — "Объединенный список", 752 007 евро — Национальное объединение. Около 0,5 миллиона евро получат три партии — "Стабильность", "Прогрессивные" и "Латвия на первом месте". Среди получателей госфинансирования будет еще шесть политических сил, которые не представлены в Сейме - в том числе, например, "Согласие", представленное в Европарламенте и Рижской думе или "Суверенная власть", за которую проголосовали на парламентских выборах 3,24% избирателей.

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