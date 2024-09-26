В четверг вечером были отмечены технические проблемы с сервисах Swedbank. Ряд читателей сообщили порталу Delfi, что между 20 и 21 часами не могли расплатиться картами банка в магазинах, как и не невозможно было попасть в интернет-банк.

Портал Delfi проверил информацию от очевидцев: в интернет-банк действительно нельзя было попасть ни через приложение, ни через сайт — ресурс не отвечал.

Напомним, это уже не первый сбой в сервисах Swedbank за сегодня — ранее в четверг во второй половине дня были замечены технические перебои в работе услуг и колл-центра Swedbank, согласно заявлению самого банка.

По размеру активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !