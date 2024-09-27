Министерство сообщения предлагает поправки к Закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), чтобы предоставить страховщикам доступ к информации о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных техническими средствами, что даст больше возможностей оценить риск застрахованного лица.

Как пояснило министерство, закон предусматривает, что размер страховой премии определяется в зависимости от количества предыдущих возмещений, административных нарушений, преступлений против безопасности движения и других факторов, влияющих на риск.

Действующие нормы предусматривают, что пункты за нарушения регистрируются в том случае, если транспортное средство было физически остановлено, если же административное нарушение фиксируется техническими средствами, пункты за нарушение не начисляются.

В министерстве считают, что в настоящее время страховщики не могут точно оценить риск застрахованного лица, поскольку не владеют полной информацией. Новое предложение дает страховщикам больше возможностей оценить риск лица с учетом совершенных им нарушений, в том числе зафиксированных техническими средствами.

То есть для лиц, которые регулярно нарушают правила дорожного движения, этот фактор будет больше учитываться при расчете стоимости полиса OCTA.

По данным Госполиции, за отсутствие OCTA было начато 7458 административных дел (с остановкой на дороге), и 7040 дел о нарушениях, зафиксированных техническими средствами без остановки транспортного средства, то есть техническими средствами фиксируется около половины случаев.

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