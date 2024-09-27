Для планируемого кредита от Европейской комиссии (ЕК) для Украины в размере 35 миллиардов евро в некоторой степени залогом послужат замороженные в европейских странах российские активы, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

В то же время планиуется изменить порядок принятия решения о продлении заморозки российских активов раз в полгода. По словам Домбровскиса, это может происходить гораздо реже - раз в три года, - если государства-члены смогут договориться о таком изменении. Пока выглядит так, что против этого может выступить Венгрия, поэтому ожидаются дискуссии, сообщил политик.

Домбровскис также указал на решение саммита G7 о том, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации. "Таким образом, и российские репарации, если таковые будут, и этот денежный поток из замороженных российских активов, который мы в любом случае направим в Украину, могут быть использованы для этих выплат", - пояснил вице-председатель ЕК.

На вопрос о том, как он оценивает шансы получить поддержку этих идей со стороны Венгрии, Домбровскис ответил, что предложение о предоставление кредита Еврокомиссии Украине еще очень свежее и его обсуждение только началось, поэтому пока слишком рано прогнозировать, как именно будут продвигаться переговоры и как Венгрия будет позиционировать себя по этому вопросу.

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, как Украине будет разрешено тратить кредит в размере до 35 миллиардов евро, Домбровскис заявил, что эти деньги позволят Украине покрыть общие бюджетные потребности. Конкретных целей, на что Украине будет разрешено тратить эти деньги, нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что для покрытия дефицита бюджета Украины необходимо, наконец, использовать замороженные на Западе российские активы. Домбровскис пояснил, что предложение ЕК о предоставлении Украине кредита также в значительной степени поможет покрыть дефицит бюджета, так как таким образом фактически будет ускорена доступность российских активов для Украины.

"Если изначально идея заключалась в том, что замороженные российские активы будут генерировать какой-то доход, и этот доход постепенно будет передан в распоряжение Украины, то теперь на основании этих активов как залога, мы предоставляем кредит, и Украине сразу доступны объемные финансовые средства", - сказал Домбровскис.

На вопрос о том, какова общая сумма российских активов, замороженных в Европе, политик ответил, что она может составлять более 200 миллиардов евро.

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