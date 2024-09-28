В рамках подготовки к празднованию Дня Микелиса, в субботу, 28 сентября рижан и гостей города приглашают на Домскую площадь, где пройдет традиционная ярмарка, на которой можно будет приобрести дары осеннего урожая. А в воскресенье, 29 сентября, в Межапарке и Имантe можно будет прикоснуться к традициями Дня Микелиса на различных творческих и ярких мероприятиях.

Ярмарка на Домской площади

Традиционная ярмарка Дня Микелиса будет проходить 28 сентября с 9.00 до 17.00 на Домской площади. Все желающие смогут приобрести дары богатого осеннего урожая, изделия мастеров прикладного искусства и насладиться разнообразной культурной программой.

Покупки будут сопровождаться яркой сценической программой с выступлениями духового оркестра "Fanfara", детского танцевального коллектива "Teiksmiņa", детского вокального ансамбля "Magonīte", детского танцевального ансамбля "Dzīpariņš", молодежного танцевального коллектива "Dzīpars", оркестра "Rīga", смешанного хора "Lindås", детского фольклорного ансамбля "Dzirkstelīte", танцевального коллектива средней возрастной группы "Oglīte", танцевального коллектива старшего возраста "Oglīte", народного танцевального ансамбля "Teiksma", танцевальных коллективов средней возрастной группы "Teiksma" и "DeTeiksma", смешанного хора "Laudate", народного танцевального ансамбля "Liesma" и постфольклорной группы "Rikši".

Отличное настроение на протяжении всего дня обеспечат ведущие мероприятия – актеры Анна Клевере и Эгилс Мелбардис.

Микелис приглашает в Иманту

29 сентября с 12.00 до 15.00 во дворе культурного центра "Иманта" на Анниньмуйжас бульваре, 29, знатоки фольклора познакомят всех с традициями празднования Дня Микелиса.

Мероприятие будет сопровождаться песнями и танцами в исполнении фольклорного коллектива "Banga" и группы традиционной музыки "Dārdaru muzikanti".

Посетители смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, присоединиться к играм и водить хороводы, а также насладиться выставкой-конкурсом фруктов и овощей. В течение всего дня будет работать ярмарка в честь Микелиса дня, где можно будет сделать покупки.

Праздник в Межапарке

29 сентября с 12.00 до 16.00 в зале Кокарсов, павильоне и на открытой территории Большой эстрады Межапарка пройдет мероприятие, посвященное Дню Микелиса. Гостей любого возраста ждут творческие мастерские, игры, спортивные занятия а также осенняя ярмарка с продукцией местных производителей.

На открытой сцене выступит духовой оркестр "Fanfara" и группа "The Market band". В зале Кокарсов пройдет развлекательное занятие для детей "Театр рисунка". Вечер на открытой сцене завершится концертом септета "Mirage Jazz".

Празднования в саду Малой гильдии

29 сентября в 12.00 в саду Центра культуры и народного искусства "Mazā ģilde" отпраздновать День Микелиса можно вместе с фольклорным ансамблем "Vilcenes".

На празднике будут исполняться народные песни, проводиться игры, можно будет узнать и вспомнить поверья, обычаи и традиции Дня Микелиса, насладиться дарами урожая.

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