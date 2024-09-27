Государственная пограничная охрана за 3 110 593 евро приобретет "соответствующее современным требованиям оборудование, которое повысит возможности реагирования пограничной охраны и обеспечит лучший контроль над границей", сообщили агентству LETA в пограничной службе.

Точное описание приобретаемого оборудования не предоставлено, однако пограничная охрана уверяет, что оно обеспечит более высокую точность и скорость при выявлении потенциальных угроз и подозрительных действий у латвийской границы.

Закупки будут осуществлены в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом.

В ходе реализации проекта планируется оснастить подразделения Государственной пограничной охраны оборудованием, которое позволит улучшить обзор ситуации и сократить время реагирования на вызовы, а также способствовать развитию интегрированной концепции наблюдения, обещает пограничная охрана.

Общая стоимость проекта составляет 3 110 593 евро, включая финансирование Европейского Союза в размере 2 332 945 евро, а также софинансирование из государственного бюджета в размере 777 648 евро.

Этап проекта будет реализован с мая этого года по 31 декабря 2025 года.

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