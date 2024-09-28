По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу ожидается усиление ветра, однако будет тепло.

Как отмечают синоптики, 28 сентября в ряде районов пройдут кратковременные дожди. Дует южный, юго-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. К вечеру в Курземе порывы западного ветра усилятся до 20 метров в секунду.

В течение дня воздух прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге сегодня пасмурно, периодически ожидаются кратковременные дожди. Дует южный, юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха +16..+18 градусов.

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