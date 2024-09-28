6 марта следующего года Административный районный суд в письменной процедуре рассмотрит жалобу оппозиционного Национального объединения (NA) на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым партии было предписано вернуть в госбюджет незаконно использованные госсредства в объеме 210 673 евро и одновременно приостановить госфинансирование на один год, сообщило агентство LETA.

Напомним, что в первую субботу июня 2025 года в Латвии состоятся выборы в самоуправления. Официально предвыборная кампания начнется уже в феврале, а судьба госфинансирования Нацобъединения будет решена уже после того, как этот период стартует.

С сентября прошлого года Нацобъединение работает в Сейме в оппозиции - после долгих лет пребывания в правите

Ранее депутат Сейма от Нацобъединения Янис Грасбергс заявил агентству LETA, что политическая сила не согласна с интерпретацией KNAB, и считает, что ни одна из категорий партийных расходов не превысила 60% от выделенного государством финансирования.

Как уже сообщалось, 28 мая этого года KNAB обязало Нацобъединение вернуть в государственный бюджет 210 673 евро незаконно использованных средств.

Такое решение было принято, поскольку в 2022 году партия потратила 554 627 евро на коммуникацию с обществом и политическую агитацию, что на 210 673 евро превысило допустимый процентный лимит для использования государственных средств на цели, предусмотренные Законом "О финансировании политических организаций (партий)".

А 11 июня этого года KNAB приняло решение приостановить выплату государственного финансирования Нацобъединения на один год.

В июле этого года KNAB уже не выплатило Нацобъединению 376 003 евро. Следующая сумма, которая не будет выплачена партии в январе 2025 года, будет подкорректирована с учетом результатов

выборов в Европрламент, состоявшихся в июне этого года. Точную сумму KNAB сможет рассчитать не раньше конца этого года.

Оспаривание решения не приостанавливает его исполнение в части прекращения выплаты государственного финансирования.

Журнал "Ir" в мае сообщил, что партии могут использовать государственное финансирование только на три цели: содержание офисов, обеспечение деятельности партии и политическая агитация или коммуникация с обществом. При этом ни на одну из категорий расходов нельзя тратить более 60% от выделенных средств.

Именно этот лимит Нацобъединение якобы превысило, потратив на предвыборную агитацию в 2022 году почти 555 000 евро, хотя лимит составлял 344 000 евро. В общей сложности Нацобъединение в том году получило от государства 573 000 евро, но потратило значительно больше, так как у нее был остаток средств с предыдущего года в объеме еще 183 000 евро. Государственное финансирование партии могут использовать в течение трех лет после его получения, в противном случае оно должно быть возвращено, сообщал журнал.

Сначала Нацобъединение также был наложен административный штраф в размере 7000 евро, но партия его оспорила, и руководитель KNAB отменил это решение, так как срок для начала административного процесса истек, говорится в публикации "Ir".

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