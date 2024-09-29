Из-за нехватки денег правительство Латвии планирует отложить создание жилищного фонда, согласно подготовленным изменениям в постановление Кабмина "О господдержке органов местного самоуправления в обеспечении жителей качественным и доступным арендным жильем", сообщает агентство LETA.

В 2022 году правительство рассмотрело отчет Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), которое тогда возглавлял Артурс Том Плешc, о поддержке самоуправлений в обеспечении жителей арендным жильем. Предполагалось создать государственное акционерное общество "Учреждение жилищного фонда" ("Mājokļu fonda institūcija") и предоставить ему средства инструмента аукционной продажи квот на эмиссию.

По данным VARAM, поставленные задачи не были выполнены. Из-за ограниченности финансовых ресурсов доходы от инструмента квот на эмиссию в основном направляются на финансирование тендеров на представление проектов. В результате не нашлось средств для создания государственного акционерного общества "Mājokļu fonda institūcija".

VARAM отмечает, что бюджетные средства в последующие годы также будут ограничены и будут определены конкретные бюджетные приоритеты. Это означает, что свободных средств, которые можно было бы направить на начало работы упомянутого фонда, не будет. Следовательно, задачи, поставленные правительством, потеряли свою актуальность.

VARAM в сотрудничестве с Минэкономики, Минфином и Минклиматом и энергетикой должен будет разработать предложения по дальнейшим действиям по созданию государственного капитального общества "Mājokļu fonda institūcija", в том числе - предложения по источникам финансирования деятельность капитального общества.

Предложения должны быть разработаны к июлю 2025 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !