Число студентов в Латвии в 2023 году сократилось на 44% по сравнению с 2005 годом, говорится в отчете Министерства образования и науки (МОН) о высшем образовании в Латвии в 2023 году.

По данным Центрального статистического управления, в 2005 году в высших учебных заведениях Латвии обучалось 131 125 студентов. Это было самое большое количество студентов с 2000 года.

После 2005 года количество студентов в латвийских вузах постепенно уменьшалось. Самый резкий спад наблюдался в период с 2009 по 2014 год, когда число студентов сократилось на 17 975 человек.

С 2005 года количество студентов в тематической группе "Образование" сократилось почти в три раза. Если в 2005 году по этим специальностям обучалось 16 007 студентов, то в 2023 году их число сократилось до 4687.

Количество студентов в Латвии в тематической группе "Общественные науки, коммерческие науки и право" за 18 лет сократилось на 46 014 студентов. Если в 2005-му в этой области обучалось 71 049 студентов, то в 2023-м - 25 035.

Количество студентов также уменьшилось в таких тематических группах, как "Гуманитарные науки и искусство" и "Инженерия, производство и строительство".

В то же время тематическая группа "Здравоохранение и социальное обеспечение" увеличилась вдвое. В 2005 году в этой области обучалось 6793 студента, а в 2023 году их число возросло до 14 145. Увеличилось также число студентов по естественным наукам, математике и информационным технологиям.

МОН объясняет тенденцию к снижению общего числа студентов демографическими процессами. В период с 2005 по 2023 год численность населения Латвии сократилась на 16%, а численность населения в возрасте 20-39 лет - на 29%.

Наибольшее количество поступивших студентов в Латвии было в 2006 году - 45 047 человек С тех пор количество поступающих в вузы неуклонно уменьшилось. В 2023-му произошел рост числа студентов по сравнению с 2022 годом (на 2452 абитуриентов), но в Министерстве это объяснили структурными изменениями.

Наибольшее количество студентов окончило латвийские вузы в 2007 году – 26 752 выпускника. С 2010 года наблюдается устойчивое снижение количества выпускников вузов. В 2023 году количество выпускников выросло на 637 чедолвек по сравнению с 2022-м, что стало самым большим приростом с 2018 года.

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