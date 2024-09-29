Изменяется маршрут следования рижского автобуса №54, который связывает центр города с Пардаугавой. С 1 октября 54-й автобус станет курсировать лишь между Волери и Ильгюциемсом и не будет доезжать до центра города, сообщает пресс-служба предприятия Rīgas satiksme.

Сейчас маршрут 54-го автобуса начинается в центре Риги на улице Абренес, проходит мимо вокзала и автовокзала и далее следует по Каменному мосту. В Пардаугаве автобус следует по улице Слокас, около Ботанического сада сворачивает на Юрмалас гатве, затем по улице Дзирциема и Лидоню пересекает микрорайоны Дзирциемс и Ильгюциемс. Потом 54-й едет по Даугавгривскому шоссе, откуда сворачивает к поселку Волери.

С октября 54-й начнет курсировать от Волери только до Ботанического сада. Таким образом, автобус теперь не будет следовать в центр города, а длина маршрута сократится в два раза.

В RS сообщили, что изменения в маршрут внесены по просьбе жителей Волери.

"Чтобы улучшить доступность общественного транспорта и обеспечить более частые интервалы движения в окрестностях Волери (автобусы больше не будут пересекать несколько участков с интенсивным движением в центре города), внесены изменения в маршрут автобуса номер 54.

С 1 октября автобус будет курсировать от Ботанического сада до Волери. Также внесены изменения в график отправления рейсов из конечных точек", - информирует Rīgas satiksme.

Предприятие подчеркивает, что "иизменения обсуждались с жителями микрорайона Волери и приняты при их поддержке. Маршрут по-прежнему позволит жителям Волери без пересадки добираться до ближайших и важных объектов в Ильгюциемсе и Дзирциемсе - учебных заведений, поставщиков коммерческих услуг, аптек, поликлиник, магазинов и т.д, а с пересадкой - и до объектов за Ботаническим садом.

С октября автобусы №54 будут курсировать по маршруту "Ботанический сад – Волери", совершая 46 рейсов по будням (вместо нынешних 24) и 28 рейсов по выходным (вместо нынешних 20 рейсов).

Интервал движения в утренние и в часы пик по рабочим дням составит 30-35 минут (сейчас 45-50 минут), в середине дня - 60 минут (сейчас маршрут в середине дня не ходит). По выходным интервал движения составит 60 минут в течение всего дня (сейчас - 85 мин).

Кроме того, в рабочие дни последний рейс в Волери будет осуществляться позже, чем раньше – в 20.28 от остановеи "Ботанический сад" (сейчас последний рейс от улицы Абренес - в 19.38).

Чтобы обеспечить возможность пересадки, время отправления автобусного маршрута №54 адаптировано к расписанию автобусного маршрута №3, трамвайного маршрута №1 и маршрутов общественного транспорта на улице Дзирциема.

Fоtо: Rigas satiksme

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