Президент Латвии Эдгар Ринкевич во время катания на велосипеде серьезно травмировал руку. После оказания помощи медики поставили ему на правую руку гипс.

Инцидент случился в субботу, 28 сентября, когда Ринкевич совершал велопрогулку по маршруту Олайне-Далбе-Олайне. На следующий день он отправился в больницу Травматологии и ортопедии, где врачи выявили у него переломы и наложили гипсовую повязку.

О неудачном падении с велосипеда президент Латвии сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Велосипедный сезон завершился. Большое спасибо доктору Кришсу Розенбергсу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире", - написал Ринкевич в соцсети.

Советник президента по вопросам по связям с общественностью Мартиньш Дрегерис уточнил агентству LETA, что Ринкевич при падении с велосипеда сломал запястье на правой руке и палец на левой руке.

По словам Дрегериса, на работе президента травма не отразится. Ринкевич может писать и подписывать документы. Никаких изменений в повестке дня следующей недели у него не планируется.

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