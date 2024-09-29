На тротуаре Вантового моста стало меньше дыр — Рижская дума отреагировала на критику СМИ и пользователей социальных сетей, сообщает rus.LSM.lv.

Несколько дней назад тротуар Вантового моста выглядел местами устрашающе. Эти дыры вызвали бурю негодования в социальных сетях.

В Рижской думе проблему заметили и пообещали её решить, рассказал начальник управления дорожной инфраструктуры РД Андрей Уртанс: "Эти дефекты в рамках работ по ремонту моста начнут чинить, если не ошибаюсь, в ближайшие дни. Будут некоторые отдельные работы. То, что скажет специалист по мостам, то и сделаем. По сути, это ремонт на короткий срок — до начала реконструкции моста, над чем мы сейчас тоже работаем достаточно тщательно. Опасные места уже огорожены".

"Поэтому примем меры, уберем лишний материал, который может упасть и эти места закроют, огородят. Как, в рамках профилактических работ, договорятся специалисты, так и отремонтируют", - сообщил Уртанс.

Как сообщает rus.LSM.lv, Рижская дума заделала дыры на Вантовом мосту, но не основательно: к старым металлическим плитам просто добавили новые.

Насколько этот ремонт выглядит надёжным и качественным — вопрос. Доступ к перилам моста, вдоль которых и были дыры, по-прежнему перекрывают дополнительные ограждения.

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