В этом году в Латвии утонуло уже пятеро детей в возрасте до 17 лет. При этом в трети общеобразовательных учреждений уроки плавания вообще не проводятся — или дети учатся только один год во втором классе, чего, по мнению экспертов, недостаточно. На следующий год снова не планируется финансирование единой программы обучения плаванию, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Эксперты по безопасному плаванию призывают скорректировать учебную программу там, где плавание уже преподается, поскольку нынешняя система неэффективна. Если ее изменить, она может охватить больше учащихся.

Эксперты Латвийской федерации плавания и ассоциации Peldēt droši ("Плавать безопасно") указывают, что детям нужно учиться плавать не менее двух-трех лет. В Латвии бассейны в настоящее время имеются в 37 из 43 самоуправлений. Однако школьный опрос этого года показал, что из 580 школ только 51% проводят уроки плавания. В основном обязательное обучение проводится всего один год, во втором классе, и дополнительно плавание преподается только в 24% школ.

К тому же около 40% тех школ, где второклассники учатся плавать, не обеспечивают обучение в достаточном объеме (не менее 36 часов за учебный год).

"Опираясь на эти данные, мы видим, что доступность есть. Вопрос — почему обучение не обеспечивается в достаточном объеме? Та же Рига — почему только вторые классы? Нельзя ли создать программу так, чтобы уроки плавания все же проводились во вторых и третьих классах? И в идеале, конечно, было бы три учебных года, 108 академических часов, которые, как мы видим, реализуются в соседних странах, и такой стандарт принят в Скандинавии", — говорит глава Федерации плавания Айварс Платоновс.

А вот насчет продолжения уроков плавания в тех школах, где они есть с 1-го по12-й класс, у старшеклассников, возможно, и не столь необходимо, отмечает Платоновс. Ведь ученики средней школы, в принципе, уже не учатся плавать, а занимаются этим как спортом.

Столь же важно, как и уроки математики

В Риге семь муниципальных учебных заведений имеют бассейны, в том числе 72-я средняя школа в Кенгарагсе. Глубина бассейна для самых маленьких учеников - около метра, одновременно в небольшом помещении могут тренироваться только группы из 15 детей.

В школе есть и большой бассейн, где здесь должны плавать дети с 1-го по 9-й класс. На это каждую неделю отводится один урок спорта, а также в старших классах есть возможность посещать плавание по желанию.

По словам тренера по плаванию Анастасии Гавриловой, освоение навыков плавания требует времени.

"Они сначала боятся воды, у кое-кого был и неудачный опыт, и в основном 50% детей не готовы даже опустить голову в воду, и это большой труд. В первый год мы стараемся просто приучить их держаться на поверхности воды, потом со второго класса в нашей школе мы пытаемся уже ввести правильную технику плавания, и затем в третьем классе постепенно готовимся к большому бассейну", — рассказывает Гаврилова.

Бассейн и четыре тренера Рижской 72-й средней школы — к услугам и других 11 школ, чьи ученики посещают здесь занятия. Но, по наблюдению Гавриловой, есть проблемы с посещаемостью. Педагог призывает родителей все же использовать возможность научить детей плавать, пока они учатся в школе:

"Вначале мы определяем, что максимальное число ребят в группе — 15, потому что бассейн действительно маленький. А потом бывают ситуации, когда на урок приходит всего трое-четверо детей — и, конечно, это катастрофический спад. Родители боятся, что зимой после бассейна дети будут болеть — эта сушка волос и все прочее", — говорит тренер. Поэтому хорошо если хотя бы 60% детей посещают обязательные занятия по плаванию.

"Школа тоже должна внушать родителям, что ездить — обязательно, потому что есть проблема: обязательные уроки плавания проводятся после уроков, и бывают ситуации, когда они не хотят водить машину после школы, потому что есть другие семейные дела. Мы боремся с этим и в своей школе. Пытаемся доказать ребенку, что плавание столь же важный предмет, как математика, латышский язык и другие предметы, ведь это про безопасность. И очень часто сталкиваемся с проблемой, что мы открываем с утра e-klase, и там пачка писем от родителей: "прошу освободить моего ребенка от плавания"", - добавляет Гаврилова.

Есть проблемы с инфраструктурой

Такие освобождения в основном просят уже в более старших классах, но в первые годы учебы дети посещают занятия с удовольствием, поэтому тренер и считает, что это — важнейший этап для успешного освоения навыков.

Директор школы Павел Пестов согласен, что система образования должна обеспечивать обучение детей плаванию не один год, но, по его мнению, это все-таки проблема отсутствия инфраструктуры, а не неэффективного использования имеющихся бассейнов.

"Я уверен, что существующей инфраструктуры, как и что бы мы там ни перераспределяли — ее просто объективно недостаточно. Например, мы проводим обязательные занятия по плаванию в небольшом бассейне, и его вместимость исчерпана. У нас есть образование по интересам в большой бассейне, и мы все понимаем, что ребенок в первом или втором классе не может учиться в большом бассейне, где глубина, я не знаю, два метра.

Второе: если бы мы, например, могли это представить и обсудить, ну, после уроков — но опять же возникает вопрос, кто, например, будет обеспечивать еще и логистику вне учебного процесса, потому что чисто теоретически мы можем сказать: в воскресенье мы предоставим такие обязательные уроки плавания, — но будут ли родители довольны таким решением и обеспечат ли, чтобы дети были на месте, поедут ли они откуда-то?", - задается вопросом директор 72-й школы в Кенгарагсе.

В Риге уроки плавания — добровольные. Школы сами подают заявку на проведение этих уроков в течение одного года во втором классе. В рижском самоуправлении заявляют, что сейчас не проанализировано, можно ли перераспределить существующую плавательную инфраструктуру между всеми школами таким образом, чтобы обеспечить обучение в младших классах более одного года.

В холодный сезон посещаемость падает

Теперь Рижская дума планирует провести такой анализ графиков нагрузки бассейнов. Представитель управления образования, культуры и спорта думы Айва Дасмане поясняет, что в прошлом учебном году в пяти школах плавание вообще не преподавалось, а в этом году обучение проходит около 90% второклассников.

Но в самоуправлении уже поняли, что даже в течение одного года многие дети посещают занятия фрагментарно.

"Всего в году получается примерно 31-32 урока раз в неделю, и потом есть дети, которые все эти уроки плавают, но есть часть, которая, например, когда в классе большое число детей, делится пополам, и затем неделю одна половина класса ездит, в другую неделю — вторая, так что у них уже в два раза меньше уроков в году, около 15. И обычно есть еще около 10% детей, выпадающих из общего числа заявленных в Риге учеников. Потому что с плаванием так: есть большой интерес, все требуют — но как только начинаются холодные месяцы (я сама поехала посмотреть на занятия), так посещения сильно сократились, и очень жаль, потому что самоуправление предоставляет также автобусы", — говорит Дасмане.

Чтобы хотя бы второклассники могли учиться плавать, из бюджета Риги сейчас выделяют 700 тысяч евро в год на транспорт и услуги коммерческих бассейнов. Чтобы обучение могло длиться больше года — нужно большее финансирование из госказны.

Правда, в Риге есть школы, где даже во втором классе мало детей учится плавать. Например, школа им. В. Залитиса или Юглская средняя (в которой занимается лишь одна группа, ездит в дом спорта Daugava).

Не хватает школьного транспорта

Самоуправление столицы в качестве аутсорсинговой услуги получило возможность для школьников плавать в бассейне Олимпийского спортивного центра. Туда ездит около 30 второклассников Тейкской средней школы — после долгого перерыва, вызванного не только годами пандемии, но и нехваткой транспорта от школы. Деньги дума дала, но администрации нужно было самой проводить тендер, искать перевозчика, это много бюрократии, говорит директор школы Гуна Пудуле.

Директор говорит, что плавание востребовано родителями учеников Тейкской школы, но, по мнению Пудуле, решением было бы обеспечить больше бассейнов в Риге, чтобы детей было удобнее возить на занятия. Но при этом есть нехватка учителей: нельзя дать только одного сопровождающего на целую группу детей.

"Мы выкручиваемся благодаря родителям, но это неправильно, я не могу в приказ вписать, что родитель ответствен за безопасность школьников. Поэтому это всё шито белыми нитками. И тогда еще вопрос, могут ли родители в тот период в середине дня с работы вырваться или не могут. А добавить еще одного учителя — такого ресурса нет. Одними финансами это не решишь", - добавляет директор Тейкской школы.

Попросят Минфин поддержать проект

Глава Федерации плавания Айварс Платоновс говорит, что есть и такие края, как Мадонский или Тукумский, где бассейнов просто нет. Но и с тем, что в стране есть, можно охватить 75% латвийских школьников — просто нужен единый стандарт обучения и, конечно, деньги. В первый год — 1,2 млн евро и в каждый следующий — по 3,2 млн евро.

Ситуацию, когда дети в Латвии после второго класса фактически больше не учатся плавать вообще, Платоновс называет абсурдной: "Деньги нужны не федерации, а самоуправлениям — дайте им, и пусть сами организуют занятия. Федерация также призывает выделить хотя бы меньшую сумму и отобрать несколько самоуправлений, которые реализовали бы единую программу обучения плаванию хотя бы в качестве пилотного проекта".

В Минобразования указывают, что на будущий год запрошенных на эти цели денег не выделено. А создание дополнительных плавательных бассейнов, о которых просят школы, сейчас не на повестке дня.

В министерстве говорят: довозить детей до ближайшего бассейна экономически выгоднее, чем строить новый в каждом городке. Но нужно скоординировать действия учебных заведений и самоуправлений, обсуждать с чиновниками МОН, как улучшить ситуацию.

Словом, пилотного проекта в предложенном объеме точно не будет — это дали понять на заседании парламентской подкомиссии по спорту.

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