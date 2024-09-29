25 сентября латвийский Регистр предприятий утвердил новое название Рижского центра психиатрии и наркологии, который находится в Саркандаугаве на ул. Твайка, 2. Отныне учреждение будет называться Национальный центр психического здоровья (NPVC), сообщила порталу Delfi представитель центра Илзе Крукле.

Как подчеркивает Крукле, изменение названия - важный шаг вперед, символизирует продолжающуюся работу учреждения и стремление предоставить пациентам комплексную, инклюзивную психиатрическую помощь, соответствующую современным стандартам и отражающую потребности современного общества.

Если до Covid-19 люди в основном избегали разговоров о психическом здоровье и обращались за психиатрической или наркологической помощью только в случаях острой необходимости, то сейчас ситуация радикально изменилась, и забота о психическом здоровье стала одним из повседневных дел общества.

"Именно поэтому в нашем новом названии есть слова "центр здоровья" – ведь мы не больница – учреждение, где лечат болезни, мы – центр, где восстанавливают здоровье", – подчеркивает Крукле.

21 сентября NPVC отметил 200-летие со дня своего основания в 1824 году, а решение в пользу нового названия "Национальный центр психического здоровья" было принято в переломный момент в истории учреждения, объясняет председатель правления центра, психиатр Сандра Пуце.

"Эти изменения необходимы не только для того, чтобы почтить замечательное историческое наследие нашего учреждения, но и для того, чтобы продемонстрировать нашу готовность вступить в новую эру психиатрической помощи. Имея прочный фундамент, построенный более чем 200 лет назад, мы принимаем будущее с новыми стандартами и современными практиками, а также новыми надеждами на развитие психиатрической помощи в Латвии и за ее пределами. К 200-летию учреждения и новому названию мы начали готовиться еще в 2022 году, разработав среднесрочную стратегию деятельности учреждения на 2023-2026 годы", - добавляет Пуце.

Учреждение на ул. Твайка, 2 стало более открытым: забор снесен, теперь любой прохожий может увидеть, что происходит на территории Национального центра психического здоровья. Жителей микрорайона Саркандаугава приглашают посетить музей центра в Ночь музеев, специалисты приглашают жителей на семинары и дискуссии на важные для психического здоровья темы.

В настоящее время, учитывая первое слово в названии учреждения "Рига", не менее половины пациентов воспринимают учреждение как одно из учреждений Рижской думы, аналогичное 1-й Рижской больнице или центра Рижской социальной службы.

"Заменив слово "Рига" на "Национальный", мы подчеркиваем важность центра в национальном масштабе, а также указываем, что лечим пациентов со всей Латвии и что наши структурные подразделения находятся не только в Риге", – подчеркивает Крукле.

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