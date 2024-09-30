Хотя на словах все в Европейском парламенте выступают за победу Украины, в кулуарах довольно часто слышны призывы попытаться "о чем-то договориться", это означает, что кто-то может хотеть навязать Украине какое-то унизительное перемирие. Об этом сказал в интервью "Утренней панорама Латвийского телевидения депутат Европарламента Ивар Иябс (Latvijas Attīstībai).

Европарламентарий допускает, что такие разговоры особо актуализировались в связи с грядущими в ноябре выборами президента в США.

"К сожалению, некоторые в Европарламенте думают в таком "трампистском" направлении", — заявил Иябс.

По его мнению, такие разговоры в новом составе Европарламента слышны чаще. Иябс напомнил, что в этом созыве Европарламента. Он напомнил, что прокремлевская группа евроскептиков стала третьей по влиянию группой в этом созыве, и их голос будет звучать громче. "Это не значит, что они будут влиять на решения, но риторика, к сожалению, будет немного смещена в сторону Кремля", - сказал он.

Иябс напомнил, что он призывал оказать давление на страны ЕС и НАТО, чтобы они сняли ограничения на использование Украиной западного оружия.

Он считает, что это должно произойти рано или поздно, учитывая, что война переходит в "достаточно решающую фазу". По его мнению, Запад сейчас связывает руки украинским патриотам.

Отвечая на вопрос о том, примет ли Россия решительные ответные меры в случае отмены этих ограничений, Иябс заявил, что желание России угрожать и шантажировать Запад, особенно ядерным оружием, не уменьшится.

Однако если мы не хотим допустить, чтобы Россия попыталась изменить границы и в других странах Европы, мы должны позволить Украине защищать себя, подчеркнул евродепутат.

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