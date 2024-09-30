Олимпийский спортивный центр Rimi получил письмо от Рижской думы с уведомлением о том, что в связи с изменениями в правилах Кабинета министров № 350 с 1 октября арендная плата за землю увеличится более чем в десять раз. А именно, она составит почти 410 тысяч евро в год, уточнили порталу Delfi в Олимпийском центре. В свою очередь, реагируя на обнародованную Олимпийским центром информацию, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс призвал ответственный департамент имущества столицы найти решение.

Еженедельно в центре занимаются более 5500 детей и подростков, а также еще больше взрослых и пожилых людей, однако такое решение ставит под серьезную угрозу возможность в будущем обеспечить среду, где общество может заботиться о своём здоровье, сообщили порталу Delfi в Олимпийском центре.

20 сентября Рижская дума объявила, что арендная плата за землю для Олимпийского спортивного центра Rimi повышается на 1210%. Более того, новые условия вступают в силу уже с 1 октября. Теперь Дума требует от центра оплачивать 409 779 евро и 81 цент (включая НДС) в год, подчеркнул представитель спортивного центра.

Такое повышение наносит разрушительный экономический ущерб деятельности компании, является ошибочным по сути и непропорциональным, сообщил член правления компании "Олимпийский спортивный центр" (OSC) Янис Рутенс.

"Возникает вопрос, хочет ли Рижская дума сделать так, чтобы у рижан и их детей не было финансовой возможности посещать привычные спортивные занятия? Дети и молодежь — наше будущее, и именно поэтому это подчеркивается в основных документах Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки. Создание такого прецедента идет в прямое противоречие с общей риторикой. Мы предполагаем, что рост стоимости услуг окажет значительное влияние на желающих заниматься спортом, на здоровье детей и молодежи, а также на спортивную отрасль в целом," — подчеркнул Янис Рутенс.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, реагируя на публично озвученную информацию Олимпийского спортивного центра о значительном повышении арендной платы за землю, обратился к ответственному департаменту имущества гордумы с призывом найти решение для предотвращения повышения арендной платы.

"Спорт для детей и взрослых — один из приоритетов Риги, поэтому я обратился к руководству департамента имущества городской думы с просьбой разъяснить ситуацию. И совместно искать решения, чтобы изменения тарифов были соразмерными и вступили в силу в соответствующий срок, поскольку это касается всех, кто тренируется в этом спортивном центре. В этом вопросе также участвует и государственная сторона — нужно понять, какая у нее роль", — подчеркнул вице-мэр Ратниекс.

Ратниекс отметил, что сейчас важно понять, существует ли возможность не менять арендную плату. И если все-таки нужно изменить, то есть ли какие-то альтернативы, чтобы увеличение было адекватным ситуации и возможностям детей и взрослых заниматься спортом.

Ратниекс также планирует организовать встречу всех заинтересованных сторон для совместного поиска приемлемого решения.

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