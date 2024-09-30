Кабинет министров ранее пришел к договоренности с 1 января 2025 года поднять на 10% все ставки налога на эксплуатацию транспортных средств, что позволит собрать в бюджет еще 11,38 миллиона евро.

Министерство финансов передало на согласование поправки к Закону "О налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые автомобили предприятий".

Минфин отмечает, что ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и легковых автомобилей предприятий увеличиваются с учетом изменений индекса потребительских цен, начиная с 2021 года, что составляет около 10%.

Поправки предусматривают, что с 2025 года ставки налога на эксплуатацию транспортных средств для налогоплательщиков увеличатся в среднем на 10%, что позволит дополнительно собрать в государственный бюджет 11 384 000 евро в следующем году.

Планируется, что налог с мотоциклов, трициклов и квадрициклов принесет на 165 000 евро больше, с легковых автомобилей и грузовых автомобилей полной массой до 3500 килограммов — на 9 836 000 евро больше, с автобусов полной массой свыше 3500 килограммов — на 65 000 евро больше, с грузовых автомобилей массой от 3500 до 12 000 килограммов, грузовиков свыше 12 000 килограммов и седельных тягачей — на 911 000 евро больше.

Изменения налога для одноосных прицепов и полуприцепов, а также двухосных, трехосных или более осевых прицепов позволят собрать дополнительно 72 000 евро, а для двухосных, трехосных или более осевых полуприцепов — дополнительно 335 000 евро.

Также изменения в законе предусматривают изменение порядка уплаты этого налога: с 2025 года его необходимо будет платить ежегодно — крайний срок оплаты будет до 31 января года, следующего за календарным годом.

В аннотации к законопроекту поясняется, что сейчас многие налогоплательщики привыкли платить налог на эксплуатацию транспортного средства перед прохождением государственного техосмотра.

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