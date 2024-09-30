В Латвии 40% пенсионеров по-прежнему подвержены риску бедности, сообщила председатель Сейма Дайга Миериня на первом открытии "Дня пенсионеров" в понедельник.

Миерина поблагодарила пенсионеров за их вклад в развитие Латвии. "Вы — очень важная часть нашего общества и помогаете формировать наше благосостояние", — отметила председатель Сейма.

Из 400 000 латвйских пенсионеров каждый четвёртый всё ещё работает, подчеркнула Миериня вклад пенсионеров в развитие экономики. В то же время, говоря о вызовах времени, она акцентировала внимание на стремительной цифровизации.

"Каждому из нас нужно меняться, чтобы идти в ногу со временем, понимать процессы и быть частью инклюзивного общества", — призвала председатель Сейма.

Среди требующих решения вопросов Миериня указала на низкие пенсии, ограниченные возможности получения качественных социальных услуг и пособий, а также доступность системы социального ухода — пансионатов и услуг по уходу на дому.

Она выразила надежду, что "День пенсионеров" в Сейме станет новой ежегодной традицией. Это мероприятие проходит в Сейме впервые.

На мероприятии в Сейме собрались 100 членов Федерации пенсионеров Латвии из всех регионов, чтобы обсудить актуальные вопросы для сениоров. В нём также приняли участие представители пенсионных организаций из Эстонии и Литвы.

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