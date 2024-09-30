Уже с 1 октября на нескольких улицах Риги будут открыты новые платные парковки, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

С введением новых платных парковок будет минимизирована вероятность ситуаций, когда неправильно припаркованные автомобили мешают другим участникам движения и вызывают пробки, уточнили в Rīgas satiksme.

При создании новых платных парковок учитывался план развития Риги, направленный на улучшение качества окружающей среды и повышение доступности общественного транспорта. Новые парковки в основном расположены в зоне тарифа C.

Новые парковки в зоне тарифа C организованы на участках улиц Алояс, Гростонас, Госпиталю, Далиня, Валдемара, Нитаурес и Зирню.

В зоне тарифа B новые платные парковки созданы на улицах Экспорта и Гертрудес.

В зоне тарифа D новые платные парковки появятся на улицах Пулквежа Бриежа и Рупниецибас.

Как пояснила агентству LETA представитель компании Байба Барташевич-Фельдмане, ситуация на этих улицах была разной: в некоторых местах платные парковки уже существовали, но после оценки ситуации количество парковочных мест было увеличено.

Есть также места, где раньше были парковки, но теперь их решили перенять на обслуживание Rīgas satiksme, которая будет ухаживать за ними и взимать плату.

Есть и такие участки улиц, где до сих пор платных парковок не было — автомобили ставили бесплатно вдоль дороги. На этих участках парковки создаются с нуля, и теперь за парковку машин будут взимать плату.

Задекларировавшие место жительства в соответствующих тарифных зонах рижане могут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное пользование парковками.

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