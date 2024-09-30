Паспорт негражданина Латвии, которым противозаконно воспользовался задержанный в Польше в связи с нападением на союзника лидера российской оппозиции Алексея Навального Леонида Волкова гражданин России Анатолий Блинов, был выдан корректно, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

Блинов, арестованный в Польше по подозрению в организации нападения на Волкова, перемещался по Европе по поддельному латвийскому паспорту, выданному на имя проживающего в Лиепае неоднократно судимого негражданина, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения De facto.

Передача изучила, что поддельный латвийский паспорт был выдан в 2017 году на имя негражданина Латвии Сергея Штурбы. De facto убедилась, что паспортные данные настоящие, кроме фотографии, на которой вместо Штурбы запечатлен Блинов.

Пресс-представитель управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке заявила агентству LETA, что управление после получения информации незамедлительно в соответствии со своей компетенцией убедилось, что конкретный паспорт был выдан корректно, и выяснило, что во время выдачи не было выявлено несоответствий или недостатков в процессе оформления паспортов.

Уже сообщалось, что Блинов был задержан 13 сентября в Польше, где ему были предъявлены обвинения в организации избиения Леонида Волкова, произошедшего 12 марта.

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