Во вторник, 1 октября, из-за дорожно-транспортного происшествия поезд Зилупе-Рига идет с задержкой в почти два часа, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Поезд из Зилупе (3:32) в Ригу (8:10) идет с задержкой в примерно 108 минут, а поезд из Краславы (5:50) в Ригу (9:10) сделает дополнительную остановку на станции "Кокнесе".

Ранее компания Pasažieru vilciens сообщала, что поезд Зилупе-Рига стоит на станции "Резекне II".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !