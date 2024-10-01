Поставщик почтовых услуг Latvijas pasts будет уничтожать невыданные неидентифицируемые почтовые отправления из стран за пределами Европейского союза (ЕС) без урегулирования формальностей, установленных в таможенной сфере, решило во вторник правительство, сообщает агентство LETA.

Latvijas pasts по меньшей мере за три рабочих дня сообщит VID о планируемом времени и месте уничтожения.

Оценив сложившуюся ситуацию, констатировано, что организованный сейчас процесс получения и уничтожения разрешений на уничтожение таких отправлений является ненужным административным бременем как для почты, так и для VID, в распоряжении которой имеется информация только об общей массе уничтожаемых товаров, поэтому получение разрешений на уничтожение таких товаров нецелесообразно.

VID ежемесячно получает около десяти заявлений от Latvijas Pasts на уничтожение таких неидентифицируемых отправлений, с приложениями с несколькими тысячами записей, о которых впоследствии издается решение об их уничтожении.

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