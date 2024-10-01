В связи с работами по асфальтированию на участке Яунциема гатве от Милгравского моста до Яунциемса, с 10:00 среды, 2 октября, изменят действующую организацию движения, сообщает Рижское самоуправление.

Из-за изменений возможно образование пробок. Самоуправление призывает участников движения быть понимающими, перепланировать привычные маршруты или запланировать более длительное время, которое нужно провести в пути, чтобы добраться до нужного пункта назначения вовремя. Также, если возможно, сейчас лучше включить в свой маршрут Бривибас гатве, на которой важнейшие работы уже завершились.

Со среды на Яунциема гатве изменят существующий порядок организации движения, чтобы как можно скорее завершить начатые работы по восстановлению покрытия. В дальнейшем на участке от Милгравского моста до Яунциемса регулировщики движения обеспечат движение в переменном направлении — по одной полосе.

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