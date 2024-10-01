Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), затраты на строительство которого составили 28,4 млн евро.

Здесь располагается амбулаторный центр площадью 5310 кв. м, где маленьким пациентам будут оказываться все необходимые услуги, что сделает лечение более доступным.

В центре находится единая регистратура, 84 кабинета для визитов к врачам, процедур и обследований, помещение для консилиума врачей, игровая зона и помещения для отдыха.

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9 октября в новом корпусе начнет работу центр неотложной медицинской помощи с отдельным входом и регистратурой, где будут также эпидемиологически безопасные помещения, предназначенные для пациентов с опасными инфекционными заболеваниями. Площадь центра составит 2652,6 кв. м.

Общая площадь нового корпуса составляет 7962,6 кв. м. Это самое большое новое здание ДКУБ, построенное в этом столетии, отметили в больнице.

Fоtо: Publicitātes foto

Общие затраты на проект составили 28,42 млн евро, из них 10,32 млн евро предоставлено из Европейского фонда регионального развития. Еще 2,1 млн евро составили расходы на обустройство здания, в том числе часть средств была пожертвована.

Проект нового корпуса разработала компания Mark arhitekti, а строительные работы производило предприятие Arčers.

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