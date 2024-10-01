В среду Рижское самоуправление начнет обозначать первые убежища, где люди смогут укрыться в случае стихийных бедствий и военной угрозы, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Первые указатели будут установлены завтра в 10:00 в детском саду на улице Дзилнас, 20 в микрорайоне Дрейлини и на соседних жилых домах, где имеются подходящие подвальные помещения.

В сотрудничестве с государственными учреждениями в Риге продолжается работа по проверке пригодности помещений к обустройству убежищ. Знаки убежищ будут установлены у зданий, подвальные или подземные этажи которых Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) признала полностью или частично пригодными для этих целей.

Убежища должны располагаться недалеко от мест проживания людей, чтобы после получения сообщения об угрозе они могли как можно быстрее добраться до укрытия.

В среду состоится пресс-конференция о начале установки указателей убежищ, в которой примут участие руководство Рижской думы, руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс, начальник VUGD Мартиньш Балтманис и заместитель начальника VUGD Иварс Накуртс.

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