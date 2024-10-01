В процессе разработки территориальной планировки Добельского края рассматривается возможность расширения территории Добеле за счет присоединения нескольких соседних сел, сообщили в самоуправлении.

Одной из задач новой территориальной планировки является оценка структуры населения и возможностей развития края, включая предложения по расширению Добеле и уточнению границ города.

К территории города планируется добавить те села и территории, где уже имеется развитая инфраструктура и плотная застройка городского типа, кроме того, эти населенные пункты уже функционально связаны с городом.

Самоуправление считает, что расширение города может привлечь новых жителей, в том числе семьи и молодых специалистов, что будет способствовать развитию местной экономики. Кроме того, включение новых районов в территорию Добеле будет способствовать развитию инфраструктуры, такой как дороги и общественный транспорт.

Планируется, что границы Добеле могут быть расширены за счет поселков Лиепзиеду и Церини, части сельской территории Кримунской волости и поселка Парукис.

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