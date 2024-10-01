В Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее сообщило Министерство обороны, после того как 7 сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник "Шахед", Национальные вооруженные силы усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Сегодня министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО, а на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты службы государственной обороны, отметил Спрудс.

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